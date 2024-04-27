Beşiktaş, Kadıköy’de son 7 lig maçında 7 kırmızı kart gördü

Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Beşiktaş, konuk olduğu Fenerbahçe’ye 2-1 mağlup oldu. Siyah-beyazlılarda 25. dakikada Al-Musrati, kırmızı kartla oyun dışında kalarak takımını yalnız bıraktı. Kartal, Kadıköy’de oynanan son maçlarda gördüğü kırmızı kartlarla dikkat çekiyor.
Siyah-beyazlı oyuncular, ligde sarı-lacivertlilere konuk olduğu son 7 mücadelede 7 kez kırmızı kartla cezalandırıldı.
Beşiktaş’ta geçtiğimiz sezon Welinton, 2020-2021 sezonunda Larin, 2018-2019 sezonunda Caner Erkin ve 2017-2018 sezonunda da Quaresma, Atiba ile Oğuzhan Özyakup kırmızı kart görmüştü.
Bu süreçte sadece 2019-2020 ve 2021-2022 sezonlarında oynanan karşılaşmalarda kırmızı kart çıkmadı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.