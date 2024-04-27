- Spor

Beşiktaş, Kadıköy’de son 7 lig maçında 7 kırmızı kart gördü

ABONE OL Google News Sayfamız

Beşiktaş, Süper Lig’de Fenerbahçe ile deplasmanda oynadığı son 7 maçta 7 kırmızı kart gördü.

Beşiktaş, Kadıköy’de son 7 lig maçında 7 kırmızı kart gördü mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Beşiktaş, konuk olduğu Fenerbahçe’ye 2-1 mağlup oldu. Siyah-beyazlılarda 25. dakikada Al-Musrati, kırmızı kartla oyun dışında kalarak takımını yalnız bıraktı. Kartal, Kadıköy’de oynanan son maçlarda gördüğü kırmızı kartlarla dikkat çekiyor.

Beşiktaş, Kadıköy’de son 7 lig maçında 7 kırmızı kart gördü

Siyah-beyazlı oyuncular, ligde sarı-lacivertlilere konuk olduğu son 7 mücadelede 7 kez kırmızı kartla cezalandırıldı.

Beşiktaş’ta geçtiğimiz sezon Welinton, 2020-2021 sezonunda Larin, 2018-2019 sezonunda Caner Erkin ve 2017-2018 sezonunda da Quaresma, Atiba ile Oğuzhan Özyakup kırmızı kart görmüştü.

Bu süreçte sadece 2019-2020 ve 2021-2022 sezonlarında oynanan karşılaşmalarda kırmızı kart çıkmadı.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Kadıköy, beşiktaş, Trendyol Süper Lig, son dakika Trendyol Süper Lig, son dakika, fenerbahçe

27 Nis 2024 - 21:20 - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL