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Beşiktaş, derbi galibiyeti olmadan sezonu kapatacak

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Süper Lig’in 34. haftasında Fenerbahçe’ye 2-1 kaybeden Beşiktaş, sezonu derbi galibiyeti alamadan kapatacak.

Beşiktaş, derbi galibiyeti olmadan sezonu kapatacak mask
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Süper Lig’in 34. haftasında Fenerbahçe’ye 2-1 kaybeden Beşiktaş, sezonu derbi galibiyeti alamadan kapatacak.

Beşiktaş, derbi galibiyeti olmadan sezonu kapatacak

Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Beşiktaş, konuk olduğu Fenerbahçe’ye 2-1 mağlup oldu. Bu sonuçla siyah-beyazlılar, derbi galibiyeti alamadan 2023-2024 sezonunu kapatmış olacak. Ligin 9. haftasında deplasmanda Galatasaray’a 2-1 yenilen Kartal, 15. haftada ise Tüpraş Stadyumu’nda Fenerbahçe’ye 3-1 kaybetti.

Siyah-beyazlılar, ligin ikinci yarısında ise 28. haftada Galatasaray’a bu kez evinde 1-0 mağlup oldu.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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27 Nis 2024 - 21:17 - Spor

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