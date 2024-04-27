Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti'nin yeni genel başkanı oldu

İYİ Parti’de 5. Olağanüstü Kurultayı’nda başkanlık seçimi tamamlandı. Üçüncü turda sonuçlanan seçim sonucunda 611 delegenin oyunu alan Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti’nin yeni genel başkanı seçildi. Rakibi Koray Aydın ise 548 aldı.

Seçim sonrası teşekkür konuşması yapan Dervişoğlu, "Ülke için dua ettim, milletimiz için dua ettim, parti için dua ettim ve sizler için dua ettim. Ben bir yarış kazanmadım. Çünkü kimseyle yarışmadık biz. Allah hepinizden razı olsun. En küçük bir tatsız olay yaşanmadı. Bu iyiler ve cesurlar hareketinin nasıl bir hareket olduğunu, nasıl siyasi ahlaka sahip olduğunun en büyük delilidir. Koray Aydın benim aile büyüğüm ve abimdir. Tolga Akalın da kardeşim ve ailemin ferdidir. Sizlerin adayları olarak bu yolculuğa çıktık. Siz çok büyük bir ailesiniz. Bugün itibariyle birbirimize sarılarak yaralarımızı saracağız. Ondan sonra da Allah’ın izniyle iktidar yolculuğunu Koray Aydın ve Akalın’la bu dava için alın teri döken sizlerle yolculuğumuza devam edeceğiz. Herkes emin olsun, artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı