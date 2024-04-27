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Şanlıurfa’da 12 ilçeye uyarı yapıldı

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Dicle Elektrik Dağıtım AŞ. (DEDAŞ) tarafından Şanlıurfa’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. DEDAŞ Şanlıurfa’nın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

Şanlıurfa’da 12 ilçeye uyarı yapıldı mask
Şanlıurfa’da 12 ilçeye uyarı yapıldı
Şanlıurfa’da 12 ilçeye uyarı yapıldı
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DEDAŞ Şanlıurfa’nın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Şanlıurfa’da:

“Yarın 08.00-16.00 saatleri arasında Akçakale ilçesine bağlı Yağmuralan, Nimet, Erecek, İncedere, Edebey, Adnan Menderes bölgelerine,

Şanlıurfa’da 12 ilçeye uyarı yapıldı

Yarın 10.30-18.00 saatleri arasında Birecik ilçesine bağlı Meydan, Saha bölgelerine,

Yarın 08.30-16.00 saatleri arasında Bozova ilçesine bağlı Saluc, Yaylak, Karaca bölgelerine,

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Ceylanpınar ilçesine bağlı Akbulut, Yenişehir, Kınalıtepe, Elgün, Kavurga, Aslanbaba, Uğurlu, Ayrıdüşen, Tekneli, Yaban, Karakuzu, Toklu, Germen, Sergen, Kınalıtepe, Elgün, Aslanbaba, Yeşilalıç, Karataş bölgelerine,

Yarın 09.00-15.00 saatleri arasında Eyyübiye ilçesine bağlı Karaali, Bakırtaş, Beşat, Tuzluca, Yaşar, Akören, Süleymanşah, Batıkent, Hacıbayram, Akşemsettin, Dedeosman, Buhara, Topdağı bölgelerine,

Yarın 08.30-16.30 saatleri arasında Haliliye ilçesine bağlı Batıkent, Yeşildere, Yenice, Şahinler, Eyüpkent, Küçükhan, Hancığaz, Bildim, Abdurrahmandede, İkizce, Büyükhan, Akçamescit, Beyazyaprak, Asya, Büyükhancağız, Sırrın, Konuklu, Alkanlı, Kurucuk bölgelerine,

Yarın 08.30-16.30 saatleri arasında Haliliye ilçesine bağlı Kap, Apalı, Sultantepe, Ambartepe, Köprülük, Hancığaz, Abdurrahmandede, Çamurlu, Büyükhan, Akçamescit, Külünçe, Asya, Büyükhancağız, Kısas, Altıntepe, Yeşiltepe, Yeniköy, Boydere, Konuklu, Şeyhçoban, Perşembe, Kepirli, Oğulbey, Bamyasuyu bölgelerine, 

Yarın 09.30-16.30 saatleri arasında Harran ilçesine bağlı Aydüştü, Aydınlar, Selalmaz, Meydankapı, Avlak, Aslankuyusu, Çepkenli, Yukarıyakınyol, Algılı, Bulgurlu, Tahılalan, Buğdaytepe bölgelerine,

Şanlıurfa’da 12 ilçeye uyarı yapıldı

Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Hilvan ilçesine bağlı Yeni, Aşağıçatak, Aslanlı, Doğrular, Sucuhan, Kepirkucak, Bölükbaşı, İncirli, Buğur, Kuskunlu, Özbaş, Taşlı, Ustahasan, Aşağıçatak bölgelerine,

Yarın 10.00-15.00 saatleri arasında Karaköprü ilçesine bağlı Karşıyaka, Ali Baba, Küçüktülmen, Korukezen, İsaören, Tülmen, Kırkpınar, Mustafacık, Öğütçü, Büyükkargılı, Esemkulu, Yarımtepe, Günışık, Maşuk, Hisarlar, Çatak, Kevik, Tatarhüyük, Yalıntaş bölgelerine,

Şanlıurfa’da 12 ilçeye uyarı yapıldı

Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Siverek ilçesine bağlı Dicle, Hacı Ömer, Bağcı, Hamamören, Peynirci, Büyükyakıtlı, Sarıkaya, Bürüncek, Narlıkaya, Ertem, Büyüktepe, Altaylı, Kapıkaya, Bayırözü, Güvercin, Onar, Dağbaşı, Çeltik, Kavalık, Kargalı, Beyçeri, Önder, Çanakçı, Çaylarbaşı, Gözelek, Karakoyun, Yumrutepe bölgelerine,

Şanlıurfa’da 12 ilçeye uyarı yapıldı

Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Suruç ilçesine bağlı Hacılı, Eskiören, Köseveli, Ezgil, Bellik, Yeğen, Ürkütlü, Yanaloba, Ağırtaş, Yurtçiçeği, Yağışlı, Kalkanlı, Bilge, Dumlukuyu, Kızılhüyük, Çomak, Aşağıkarıncalı, Cumhuriyet, Ölçektepe, Zeyrek, Yukarıbostancı, Karahüyük, Orta Bostancı, Saygın, Aydın, Dağören, Kırmıt, Keberli bölgelerine,

Yarın 09.00-17.30 saatleri arasında Viranşehir ilçesine bağlı Selahaddin Eyyubi, Dinçkök bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

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27 Nis 2024 - 21:04 Şanliurfa- Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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