27 Nisan 2024 Malatya’da kaç kişi vefat etti?

“40 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Serkan Demir’in taziye adresi: Zafer Mahallesi, Battalgazi,
86 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Ahmet Turan Taşlıran’ın taziye adresi: Bostanbaşı Mahallesi, Yeşilyurt,
81 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Cemal Serçe’nin taziye adresi: Çöşnük Mahallesi, Battalgazi
80 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Mahmut Felek’in taziye adresi: İstiklal Mahallesi, Battalgazi,
82 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Hüseyin Suçlu’nun taziye adresi: Yenidoğan Mahallesi, Kale,
72 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Mihri Gezgin’in taziye adresi: Selçuklu Mahallesi, Battalgazi,
86 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Yeşilyurt Mezarlığına defnedilen İnsaf Kalaç’ın taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Yeşilyurt,
80 yaşında vefat eden ve Resulkehya Mahallesi Baskil Mezarlığına defnedilen Fadime Ata’nın taziye adresi: Resulkehya Mahallesi, Baskil, Elazığ,
67 yaşında vefat eden ve İshak Mahallesi Doğanyol Mezarlığına defnedilen Bahri Karakoç’un taziye adresi: İshak Mahallesi, Doğanyol,
54 yaşında vefat eden ve Gündüzbey Mahallesi Yeşilyurt Mezarlığına defnedilen Cahide Danacı’nın taziye adresi: Gündüzbey Mahallesi, Yeşilyurt,
83 yaşında vefat eden ve Develi Mahallesi Akçadağ Mezarlığına defnedilen Meryem Kaya’nın taziye adresi: Develi Mahallesi, Akçadağ,
44 yaşında vefat eden ve Eğin Mahallesi Akçadağ Mezarlığına defnedilen Mehmet Ergin’in taziye adresi: Eğin Mahallesi Akçadağ.”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.