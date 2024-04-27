Aziz Yıldırım 6 yıl sonra Fenerbahçe tesislerindeydi

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu seçimine katılan sarı-lacivertlilerin eski başkanı Aziz Yıldırım, 6 yıl sonra tesislere geldi.
Fenerbahçe Seçimli Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Fenerbahçe Spor Kulübü Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılıyor. Gündem maddelerinin ardından aday olan isimler toplantıda birer konuşma gerçekleştirdi. Daha sonra toplantıda oy verme işlemine geçildi. 1998-2018 yılları arasında Fenerbahçe başkanlığı yapan Aziz Yıldırım, 6 yıl sonra tesislere geldi. Tekneyle Faruk Ilgaz Tesisleri'ne giriş yapan Yıldırım, burada üyelerle selamlaşarak sohbet etti. Yıldırım, ilerleyen dakikalarda oy vermek için sandık başına gidecek.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.