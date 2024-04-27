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Konya’da elektrik kesintisi  yaşanacak

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Elektrik sağlayıcıları tarafından Konya’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. İşte Konya’da yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…

Konya’da elektrik kesintisi  yaşanacak mask
Konya’da elektrik kesintisi  yaşanacak
Konya’da elektrik kesintisi  yaşanacak
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MEDAŞ Konya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre:

“Yarın 09.00-13.00 saatleri arasında Ahırlı ilçesine bağlı Kayacık Mahallesi bölgesine,

Yarın 14.00-15.00 saatleri arasında Ahırlı ilçesine bağlı Kayacık Mahallesi bölgesine,

Yarın 09.30-14.30 saatleri arasında Beyşehir ilçesine bağlı Bayavşar Mahallesi, Dalyan Mahallesi, Gölkaşı Mahallesi bölgelerine,

Yarın 09.30-12.30 saatleri arasında Bozkır ilçesine bağlı Kayapınar Mahallesi bölgesine,

Yarın 10.00-12.00 saatleri arasında Cihanbeyli ilçesine bağlı Pınarbaşı Mahallesi bölgelerine,

Yarın 10.00-12.00 saatleri arasında Çumra ilçesine bağlı Bağlar Mahallesi, Fethiye Mahallesi, Hürriyet Mahallesi, İçeriçumra Mahallesi, İstiklal Osb Mahallesi, Meydan Mahallesi, Yenidoğan Mahallesi bölgelerine,

Yarın 09.30-12.00 saatleri arasında Ereğli ilçesine bağlı Akhüyük Mahallesi, Cinler Mahallesi, Kargacı Mahallesi, Orhaniye Mahallesi, Pınarözü Mahallesi, Sarıtopallı Mahallesi, Servili Mahallesi, Türkmen Mahallesi bölgelerine,

Yarın 10.00-16.00 saatleri arasında Ereğli ilçesine bağlı Zengen Mahallesi bölgelerine,

Yarın 09.00-14.00 saatleri arasında Ilgın ilçesine bağlı Mahmuthisar Mahallesi bölgelerine,

Yarın 14.00-16.00 saatleri arasında Ilgın ilçesine bağlı Argıthanı Mahallesi, Kapaklı Mahallesi, Mecidiye Mahallesi, Sebiller Mahallesi bölgelerine,

Yarın 13.00-19.00 saatleri arasında Karatay ilçesine bağlı Fevziçakmak Mahallesi İpekler Mahallesi, Obruk Mahallesi bölgelerine,

Yarın 09.00-15.00 saatleri arasında Meram ilçesine bağlı Aşkan Mahallesi, Aydoğdu Mahallesi, Kaşınhanı Mahallesi bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

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27 Nis 2024 - 16:45 Konya- Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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