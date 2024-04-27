Konya’da elektrik kesintisi  yaşanacak

MEDAŞ Konya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre:
“Yarın 09.00-13.00 saatleri arasında Ahırlı ilçesine bağlı Kayacık Mahallesi bölgesine,
Yarın 14.00-15.00 saatleri arasında Ahırlı ilçesine bağlı Kayacık Mahallesi bölgesine,
Yarın 09.30-14.30 saatleri arasında Beyşehir ilçesine bağlı Bayavşar Mahallesi, Dalyan Mahallesi, Gölkaşı Mahallesi bölgelerine,
Yarın 09.30-12.30 saatleri arasında Bozkır ilçesine bağlı Kayapınar Mahallesi bölgesine,
Yarın 10.00-12.00 saatleri arasında Cihanbeyli ilçesine bağlı Pınarbaşı Mahallesi bölgelerine,
Yarın 10.00-12.00 saatleri arasında Çumra ilçesine bağlı Bağlar Mahallesi, Fethiye Mahallesi, Hürriyet Mahallesi, İçeriçumra Mahallesi, İstiklal Osb Mahallesi, Meydan Mahallesi, Yenidoğan Mahallesi bölgelerine,
Yarın 09.30-12.00 saatleri arasında Ereğli ilçesine bağlı Akhüyük Mahallesi, Cinler Mahallesi, Kargacı Mahallesi, Orhaniye Mahallesi, Pınarözü Mahallesi, Sarıtopallı Mahallesi, Servili Mahallesi, Türkmen Mahallesi bölgelerine,
Yarın 10.00-16.00 saatleri arasında Ereğli ilçesine bağlı Zengen Mahallesi bölgelerine,
Yarın 09.00-14.00 saatleri arasında Ilgın ilçesine bağlı Mahmuthisar Mahallesi bölgelerine,
Yarın 14.00-16.00 saatleri arasında Ilgın ilçesine bağlı Argıthanı Mahallesi, Kapaklı Mahallesi, Mecidiye Mahallesi, Sebiller Mahallesi bölgelerine,
Yarın 13.00-19.00 saatleri arasında Karatay ilçesine bağlı Fevziçakmak Mahallesi İpekler Mahallesi, Obruk Mahallesi bölgelerine,
Yarın 09.00-15.00 saatleri arasında Meram ilçesine bağlı Aşkan Mahallesi, Aydoğdu Mahallesi, Kaşınhanı Mahallesi bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.