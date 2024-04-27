Yaralı şahin kurtarıldı

Malatya’nın Selçuklu Mahallesi, Gölbağ Konutları çevresinde yaralı bir şahin vatandaşlar tarafından fark edilerek itfaiye ekiplerine bilgi verildi. Hızla müdahale eden ekipler, yaralı kuşu bulunduğu yerden alarak itfaiye şubesine götürdü.
Şahin, itfaiye ekipleri tarafından su ve yemek verilerek sağlık durumu stabil hale getirildi. Daha sonra doğa koruma ve milli parklar müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.Olay, mahalle sakinlerinin duyarlı davranışı sayesinde kuşun hayatının kurtarılmasını sağladı.
Doğa koruma ve milli parklar müdürlüğü ekipleri, yaralı hayvanların tedavisini ve doğal yaşamlarına dönüşlerini sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlarında doğal yaşamı koruma konusunda duyarlı olmaları, çevre bilincinin artması için önem taşıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.