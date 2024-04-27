Malatya’da Ezel bebek için kermes düzenlendi

SMA TİP-1 hastası olan Ezel bebek için kampanya bitmeden Malatya Park AVM önünde kermes düzenlendi. Birçok kişi bazı firmaların ve butiklerin bağışladığı desteklerle satış yapacağı standartlarda görev aldı. Ezel bebek için yapılan her katkının önemli olduğunu söyleyen gönüllü Rüveyda Gül,

“Bizim bir TL'miz, 5 TL'miz, 10 TL'miz ile ne olur?’ demeyin. İnanın bunu söyleyen biz 5 milyon insan duyduk. 10 TL'mle ne olur diyen 5 milyon insan bizi es geçti. Biz bunu istemiyoruz. İnanın sizin bir TL'niz 10 TL'niz, 20 TL'niz, gönlünüzden ne koparsa yardımcı olacaktır. Manevi destekleriniz, çevrenize Ezel’i duyurmanız da önemlidir. Gücünüz yoksa destek olmak zorunda değilsiniz fakat en azından çevrenizdeki 2-3 kişiye Ezel’den bahsederseniz bizim için bu bile çok önemli”

dedi.

“BABA OLARAK EVLADIMI KAYBETMEK İSTEMİYORUM”

Ezel bebeğin babası Hasan Peker, kampanyanın yavaş ilerlediğini dile getirerek,

“Oğlum 10 günlükken SMA TİP-1 ölümcül kas hastalığı tanısı konuldu. Şu anda Ezel 9 aylık oldu ama kampanyamız çok yavaş. Kampanyada yüzde 25 ilerleyebildik. Biz istiyoruz ki bir an önce özel yaşına girmeden tedavisine gönderelim. İlacını alsın. Çünkü gerçekten bu hastalığın ne zaman ne olacağını bilemiyoruz. Bir baba olarak evladımı kaybetmek istemiyorum. Her gün bunun korkusuyla yaşamak gerçekten çok yıpratıyor. Depremde her şeyimizi kaybettik. Evladımızı da kaybetmemek için mücadele ediyoruz”

şeklinde konuştu.

“EZEL BİR ADIM DAHA İLACINA KAVUŞUR”

Düzenledikleri kermese Malatya halkının katılmasını isteyen baba Hasan Peker,

“Bütün Malatya halkına öncelikle ve sesimizi duyan herkesten Ezel’in elinden tutmasını istiyoruz. Bizlere destek olmasını istiyoruz. Şu anda da Malatya Park AVM önünde kermesimiz var. Katılmalarını istiyoruz. Ne kadar katılım olursa Ezel için o kadar iyi ve Ezel bir adım daha ilacına kavuşmuş olur. Şu anda çok şükür Ezel cihaza bağlı değil ama dediğim gibi bu hastalığın ne zaman ne olacağını bilemediğimiz için bir an önce Ezel’i ilacına kavuşturmak istiyoruz. Tek temennimiz bu. Tek isteğimiz bir an önce evladımızı kurtarmak”

dedi.

“BÜTÜN MALATYA, EVLADINA SAHİP ÇIKSIN”

Baba Peker, kan ve can bağı olmayan yerlerden gelen destekleri şu şekilde anlattı:

“Bu kermeste destekçilerimiz olarak gönüllü ablalarımız, yengem var. Yani hiç kan bağımız, can bağımız olmayan ablalarımız, abilerimiz var. Bize bu konuda gerçekten destek olan, yanımızda olan Ezel’i ilk günden beri destekçisi olan Yusuf Buğra hocamız var. O da bu konuda bize çok destek oluyor. Ürün bağışında bulunan esnaflarımız var. Bize gerçekten ellerinden geldikçe destek oldular. Hepsine çok teşekkür ederiz. Gerçekten, dayanışma, yardımlaşmak, böyle günlerde çok güzel, çok iyi. Ezel bugün benim evladım değil. Bütün Malatya'nın evladı. Bütün Malatya, evladına sahip çıksın.”

“EZEL BEBEK İÇİN KERMES DÜZENLENDİ”

Ezel bebek için düzenlenen kermeste gelen desteği anlatan teyze Cansu Alan,

“Ezel bebek için 9 aydır mücadele ediyoruz. Bugün de sesimizi Malatya'ya duyurmak için bir kermes düzenledik. Bu kermesteki gelirden ziyade amacımız sesimizi Malatya'ya duyurmak. Malatya evladına sahip çık diyoruz. Ezel Malatya'nın tek SMA bebeği. Malatya daha önce 7 bebeği tek yılda ilacına kavuşturmuş bir şehir. Ezel şu anda Malatya'da tek. Sesimizin duyurulmasını istiyoruz. Kermesimize destek veren tüm esnaflarımıza çok teşekkür ederiz. Şu an burada Ezel'in anneannesi, yengesi ve komşular var. Burada Ezel için gözleme açan teyzeler var. Bize ürün getiren arkadaşlarımız, akrabalarımız var. Aynı zamanda satılacak içli köfte, çiğ köfte, tatlı, baklava, börek var. Bir de çadırın önünde satılacak ürünler var. Hepsi paketli ve yeni ürünler. Bu ürünler fabrika satış mağazalarından bize bağışladılar. Hepsi çok uygun fiyatlı. Çocuk ayakkabısı çeyizlik eşyalar, havlu, kıyafet her şey yeni ve çok güzel. Ezel bebeğe destek. Onun sesini duyurmak için satıyoruz. Herkesi bekliyoruz”

ifadelerini kullandı.

“KAMPANYAMIZ YÜZDE 25 İLERLEYEBİLDİ”

Ezel bebeğin sesini duyurmak için kermes düzenlendiğini söyleyen gönüllü Rüveyda Gül,

“Ezel'in gönüllü ablasıyım. Biz bugün Ezel için Malatya Park AVM önünde kermes yapıyoruz. Ezel’imiz 9 aylık. 8,5 aylık kampanyası sürüyor. Maalesef sesi duyulmamış bir bebek. Malatya'mız enkaz bir şehir olduğu için. Ezel’imizi ilacına kavuşturamadık. 8,5 aydır sadece kampanyamız yüzde 25 ilerleyebildi. Bizler Ezel’in sesini duyurmak istiyoruz. Bu yüzden kermesimizin amacı Cansu teyzemizin de dediği gibi Ezel’in sesini duyurmak. Bu konuda bize destek olan bazı firmalar ürün bağışında bulundu. Aynı zamanda birkaç butik de bizlere destek oldu”

diye konuştu.

“KURBAN BAYRAMI'NDA ÇİFTE BAYRAM YAPMAK İSTİYORUZ”

Gönüllü Rüveyda Gül, Ezel bebek için verdiği mücadeleyi anlatarak,

“Biz Ezel’imizin sesini duyurmak için buradayız. Kurban Bayramı'nda çifte bayram yapmak istiyoruz. Ezel’i Dubai'ye göndermek istiyoruz. Birinci valilik iznimizin bitmesine 138 günümüz kaldı. Biz birinci valilik iznimiz bitmeden, Ezel’in kas kayıpları olmadan Ezel’i ilacına yollamak istiyoruz. Her akşam gönüllü ekibimizle Ezel’imizin sosyal medya sayfasından canlı yayınlar düzenleyip sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Malatya'da bizim sesimizi duyan herkes Ezel’e destek olsun”

dedi.

“5 MİLYON İNSAN BİZİ ES GEÇTİ”

“Bizim bir TL'miz, 5 TL'miz, 10 TL'miz ile ne olur?’ demeyin” ifadelerine yer veren Rüveyda Gül şu şekilde konuştu:

“İnanın bunu söyleyen biz 5 milyon insan duyduk. 10 TL'mle ne olur diyen 5 milyon insan bizi es geçti. Biz bunu istemiyoruz. İnanın sizin bir TL'niz 10 TL'niz, 20 TL'niz, gönlünüzden ne koparsa. Manevi desteklerinizi, çevrenize Ezel’i duyurmanız. Gücünüz yoksa destek olmak zorunda değilsiniz. Malatya yıkık bir şehir. Fakat en azından çevrenizde 2-3 kişiyi gördüğünüz zaman 2 dakika Ezel’den bahsederseniz bizim için bu bile çok önemli. Biz Ezel’e desteklerinizi bekliyoruz. Siz olmadan biz bir eksiğiz. Sizler olmadan biz başaramayız. Bu konuda duyarlı olacağınızı biliyorum ve kermesimize herkesi bekliyoruz. 27-28 ve 29 Nisan Malatya Park AVM önünde sabah 09.00 saatlerinde kermesimiz başlıyor. Sizlerin destekleri olmadan başaramayız.”