e-Devlet üzerinden karne notları nasıl öğrenilir?

E-okul veli bilgilendirme sistemine giriş yapabilmek için:
Türkiye Cumhuriyeti (TC) kimlik numarası
Okul numarası
4 haneli güvenlik sorusunu yanıtlamak yeterlidir.
Bu bilgilerle sisteme giriş yaparak öğrencinin notlarına ve devamsızlıklarına kolayca ulaşabilirsiniz.
MOBİL E-OKUL SİSTEMİ NEDİR?
Mobil e-okul sistemi ile veliler, öğrencilerinin okul durumunu telefonlarına gelecek SMS aracılığıyla öğrenebilirler. Servise üye olmak için öğrenci T.C. Kimlik Numarası'nı cep telefonundan kısa mesajla 8383 numarasına göndermek yeterlidir.
E-OKUL UYGULAMASINI NASIL İNDİREBİLİRİM?
E-okul uygulamasını telefon ve tabletlerinize indirerek kolay bir erişim sağlayabilirsiniz.
E-DEVLET'TEN KARNE NOTLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
E-okul'a giriş için e-Devlet'i de kullanabilirsiniz. E-devlet üzerinden karne notu sorgulaması yapmak için Milyonlarca öğrenci ve veli tarafından kullanılan e-okul sistemi artık tüm veliler tarafından kullanılıyor.
Eğitim hayatınızı takip etmek için bu sistemleri kullanarak öğrenci notlarına ve devamsızlıklara kolayca erişebilirsiniz.
Kaynak: Haber Merkezi
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.