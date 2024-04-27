- Eğitim

e-Devlet üzerinden karne notları nasıl öğrenilir?

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Öğrencilerin eğitim hayatları boyunca notlarını ve devamsızlıklarını takip etmeleri için E-okul sistemi oldukça kullanışlı bir araçtır. Peki, bu sisteme nasıl giriş yapılır ve karne notları nasıl öğrenilir? İşte detaylar:

e-Devlet üzerinden karne notları nasıl öğrenilir mask
e-Devlet üzerinden karne notları nasıl öğrenilir
e-Devlet üzerinden karne notları nasıl öğrenilir
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E-okul veli bilgilendirme sistemine giriş yapabilmek için:

Türkiye Cumhuriyeti (TC) kimlik numarası

Okul numarası

4 haneli güvenlik sorusunu yanıtlamak yeterlidir.

Bu bilgilerle sisteme giriş yaparak öğrencinin notlarına ve devamsızlıklarına kolayca ulaşabilirsiniz.

e-Devlet üzerinden karne notları nasıl öğrenilir?

MOBİL E-OKUL SİSTEMİ NEDİR?

Mobil e-okul sistemi ile veliler, öğrencilerinin okul durumunu telefonlarına gelecek SMS aracılığıyla öğrenebilirler. Servise üye olmak için öğrenci T.C. Kimlik Numarası'nı cep telefonundan kısa mesajla 8383 numarasına göndermek yeterlidir.

E-OKUL UYGULAMASINI NASIL İNDİREBİLİRİM?

E-okul uygulamasını telefon ve tabletlerinize indirerek kolay bir erişim sağlayabilirsiniz.

e-Devlet üzerinden karne notları nasıl öğrenilir?

E-DEVLET'TEN KARNE NOTLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

E-okul'a giriş için e-Devlet'i de kullanabilirsiniz. E-devlet üzerinden karne notu sorgulaması yapmak için Milyonlarca öğrenci ve veli tarafından kullanılan e-okul sistemi artık tüm veliler tarafından kullanılıyor.

Eğitim hayatınızı takip etmek için bu sistemleri kullanarak öğrenci notlarına ve devamsızlıklara kolayca erişebilirsiniz.

e-Devlet üzerinden karne notları nasıl öğrenilir?
 

Kaynak: Haber Merkezi

# E-okul uygulaması, karne notu, Milli eğitim bakanlığı, E okul, ders notu, Türkiye

27 Nis 2024 - 15:56 - Eğitim

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