e-Devlet üzerinden karne notları nasıl öğrenilir?

E-okul veli bilgilendirme sistemine giriş yapabilmek için:

Türkiye Cumhuriyeti (TC) kimlik numarası

Okul numarası

4 haneli güvenlik sorusunu yanıtlamak yeterlidir.

Bu bilgilerle sisteme giriş yaparak öğrencinin notlarına ve devamsızlıklarına kolayca ulaşabilirsiniz.

MOBİL E-OKUL SİSTEMİ NEDİR?

Mobil e-okul sistemi ile veliler, öğrencilerinin okul durumunu telefonlarına gelecek SMS aracılığıyla öğrenebilirler. Servise üye olmak için öğrenci T.C. Kimlik Numarası'nı cep telefonundan kısa mesajla 8383 numarasına göndermek yeterlidir.

E-OKUL UYGULAMASINI NASIL İNDİREBİLİRİM?

E-okul uygulamasını telefon ve tabletlerinize indirerek kolay bir erişim sağlayabilirsiniz.

E-DEVLET'TEN KARNE NOTLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

E-okul'a giriş için e-Devlet'i de kullanabilirsiniz. E-devlet üzerinden karne notu sorgulaması yapmak için Milyonlarca öğrenci ve veli tarafından kullanılan e-okul sistemi artık tüm veliler tarafından kullanılıyor.

Eğitim hayatınızı takip etmek için bu sistemleri kullanarak öğrenci notlarına ve devamsızlıklara kolayca erişebilirsiniz.

Kaynak: Haber Merkezi