Uzman isimden dikkat çeken çarşı açıklamaları “Malatya olarak çok geciktik”

Malatya Bakırcılar Çarşısı inşaatında çalışmalar sürerken 6 Şubat depremlerinin ardından hasar alan ve yıkılmayı bekleyen binalarda da yıkım çalışmalarının sürdüğünü söyleyen Çekmegeli bazı aksaklıklar bulunduğunu dile getirdi. Malatya’da ortaya çıkan bu sorunlardan dolayı sürecin geciktiğini söyleyen Şantiye alanı İş Güvenliği Sağlığı Sorumlusu Önder Çekmegeli,

“Biz Malatya olarak çok geciktik. Bugün 6 Şubat depreminden sonra 14 aydan fazla bir zaman geçti. Bu sürecin çok hızlı bir şekilde geçmesi gerekiyordu, çok hızlı aksiyonların alınması gerekiyordu. Yani bunun için de vatandaşlarımızın artık devletimize hem destek vermesi hem de devletimizden istemesi gerekiyor”

dedi.

Depremden sonra yapılan çalışmaları, Malatya esnafının yaşadığı problemleri ve vatandaşların yaşamış olduğu sorunlar hakkında yorumlamalarda bulunan Çekmegeli, 11 il depremlerinde esnafının en çok yıkım yaşadığı şehrin Malatya olduğunu ifade ederken, “Biraz daha halk olarak kendimizi toparlarsak hızlanabiliriz, hızlanmamız da gerekiyor” şeklinde konuştu.

“BİR YIL İÇERİSİNDE ÇARŞININ BAKICILAR ÇARŞISI’NI BİTİRECEĞİZ”

Yaşanan aksaklıkların ve sorunların çoğunun giderildiğini söyleyen Şantiye alanı İş Güvenliği Sağlığı Sorumlusu Önder Çekmegeli,

“Malatya çarşı merkezindeki Bakırcılar Çarşısı’nda iş sağlığı güvenliğine bakıyoruz. Çalışmalar devam ediyor, bazı aksaklıklar oluyordu, engeller oluyordu. Onların yüzde seksenini aştık, biraz daha hızlandırdık. İnşallah bir yıl içerisinde çarşının Bakıcılar Çarşısı’nı bitireceğiz. Çalışan şirketlerimizin çok büyük emekleri var. Çok hızlı bir şekilde çalışmaya çalışıyorlar. Tabii ki insanların iş yeri olarak yıkımları çok oldu, başka yerlerde yer bulamıyorlar. Kurumlarla ortaklaşa gönüllü olarak bunları yapıyoruz. Malatyalı olduğumuz için kurumlardaki arkadaşlarımızdan, dostlarımızdan yardımlar, destekler istiyoruz. Onlar da sağ olsunlar ellerinden geleni yapıyorlar. Tabii ki Malatya'daki esnafın tamamının yıkıldığını bizler bilenler olduğumuz için bunların da tabii ki yerleştirebilecekleri yer ve alanlarda çok ciddi sıkıntı var. Bir Sıtmapınarı’ndan Fahri Kayan tarafına kadar olan bölüm var. Bir de bu taraftan vali konağından itibaren Eskimalatya var. İnsanların çoğunun müşterisi Eskimalatya'da fakat adam Fahri Kayahan tarafına gitti. Bu sorunlar da düzelmeye başladı yavaş yavaş. İnsanlar alışıyor. Bugün AVM'yi görmeyen belki birçok insan vardı. Şimdi mecburen gidecek yerleri olmadığı için, gezecek yerleri, alışveriş yapacak yerleri olmadığı için, esnafı o tarafa kaydırdıklarından dolayı oralara gidilmeye başlandı”

açıklamalarında bulundu.

“HEM DESTEK VERMESİ HEM DE DEVLETİMİZDEN İSTEMESİ GEREKİYOR”

Vatandaşların devlet ile birlikte el ele vererek Malatya’yı ayağa kaldırabileceğinin altını çizen Çekmegeli, aynı zamanda vatandaşların bazı şeyleri istemesi gerektiğini de belirtti. Çekmegeli,

“Malatya merkezinde bina ve yapısal olarak iş yerlerinin açılması için çok hızlı hareket edilmesi lazım. Herkesin el ele vermesi lazım. Bir kere devlet, vatandaş zaten birlikte her şeyi oturup düşünmesi lazım. Biz Malatya olarak çok çok geciktik. Bugün 6 Şubat depreminden sonra 14 aydan fazla bir zaman geçti. Bunun çok hızlı bir şekilde geçmesi gerekiyordu. Çok hızlı aksiyonların alınması gerekiyordu. Yani bunun için de vatandaşlarımızın artık devletimize hem destek vermesi hem de devletimizden istemesi gerekiyor. Ne isteyecek? Diyecek ki ‘Malatya'mızı artık yapalım.’ ‘Bekleyelim. devlet bize ev verecek’ sürecine girdik. Devlet sen beklersen sana evini de vermez, dükkânını da vermez çünkü bunlar ekonomiyle de alakalı. Biliyorsunuz dünyada birçok olaylar var. İşte Rusya, Ukrayna savaşı, İsrail, Filistin olayları... Bunlar bizi de ister istemez etkiliyor. Devletin mali politikasıyla da ilgili unsurlar var. Bunun için de insanlarımızın artık hızlı bir şekilde istemeye başlaması lazım. İstemesen bir şeyi alamazsın. Bugün Adıyaman hemen hemen yüzde 80 civarında toparlandı, diğer iller toparlandı. Ben tekrar şunu söylemek istiyorum; On bir il depreminde en çok çarşı merkezi ve esnafının yıkıldığı yer Malatya. Hatay'da insanların kayıpları çok. Çok şükür Malatya'da vefat sayımız diğer illere göre daha az. Bunları bilip biraz daha toparlanırsak, biraz daha halk olarak kendimizi toparlarsak hızlanabiliriz, hızlanmamız da gerekiyor. Ben de dâhil, bir sene daha böyle giderse ben de gidebilirim Malatya'dan”

söylemlerinde bulundu.

“VATANDAŞ DA ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYACAK”

“Herkesi eleştirmeniz de sonuca ulaştırmıyor” diyen Çekmegeli rezerv alanlarında vatandaş kaynaklı bazı hukuksal problemlerin olduğunu da söyleyerek şu ifadelere yer verdi:

“Bir bölge rezerv alan ilan ediliyor. İçerisindeki iki tane binanın sahibi mahkemeye gittiği zaman süreç 3 ile 6 ayı bulabiliyor. Vatandaş da elini taşın altına koyacak. Tamam binanız sağlam ama sizin binanızın yıkılmasındaki sebep şu; orada bir plan proje yapılıyor, toplu bir proje var. Sizin de binanızın ister istemez o yıkıntıya girmesi gerekiyor. Sen de diyorsun ki ‘benim malım.’ Evet doğru, fakat devlet sana diyor ki; malına mal vereceğim, hakkına hak vereceğim, metrene metre vereceğim. Vatandaş bunu sormadan, araştırmadan, gerekli birimlerdeki gerekli bilgiyi almadığından dolayı otomatikman hukuksal probleme gidiyor. Bakın bu arkamızdaki bina Saray Mahallesi’ndeki hamam. Buraya sağlam denildi. Sarsıntıyı da çok almadığı için bir şey olmamış. Adam itiraz edecekti, konuşuldu. Hamamın sahibi kabul etti. Ama şimdi bunu yıktınız diğer taraftaki binayı yıkamıyorsunuz. Mahkeme sürecini beklemeniz gerekiyor. Buranın mesela ihalesi 20 Şubat’ta alınmış. Ama hiçbir şey yapılamıyor. İçeride binalarda sıkıntı var. Bunların çözülebilmesi için, mahkemeye gidildiği zaman mahkeme çok hızlı bir aksiyon alması lazım. Mesela şuradaki kepçenin arkasındaki beyaz binanın köşe kolonunda kırık var. Adam mahkemeye gidip müracaat ettiğinde anında bir bilirkişi tarafından bakılıp buranın güçlendirilemeyeceğini, bir daha eskisi gibi olmayacağını hemen tespit etmesi lazım. Mahkemelerde de yoğunluktan dolayı 3 ay, 5 ay zaman geçiyor. Bir kere bunların bir an önce çözülmesi gerekiyor. Vatandaşlarımız iki sene biraz yokluğu, biraz zorluğu görecek, biraz çabayı arttıracaklar. Her kötü günün güzel günü vardır. Rabb'im her şeyin imtihanını verir, bu da bizim için bir imtihan. Bu imtihanı da geçiririz. Yeter ki biz Türkiye'de yaşayan insanlar olarak hep birlikte bunları aşarız. Birçok zorluklar gördük. Bunlar arka arkaya oldu. Pandemi geldi, deprem oldu. Onları aştığımız gibi bunu da aşacağız. Tek istediğim liyakatlı insanların liyakatlerini devreye sokmasıdır. Kurumlarımızdaki insanlar olsun, vatandaşlarımız olsun bu işi el birliğiyle bitireceğiz.”

“BUNLARIN BİR AN ÖNCE AŞILMASI LAZIM”

Firmaların önünün açılması halinde çalışmaların hızla tamamlanacağını, bu yönde insanların birbirine zorluk çıkarmaması gerektiğini bildiren Çekmegeli,

“Bunların bir an önce aşılması lazım. Benim de çocuğum var, herkesin çocuğu var. Herkesin ailesi var, kızı var, eşi var. Bu insanların artık rahat gezebilmesi için bazı şeylerin bir an önce insanların kafasından atılıp Malatya'mızı bitirmemiz lazım. Çalışan firmalar güçlü firmalar, bu güçlü firmaların önünü açsınlar bir senede Malatya toparlanır. Tabii kanalizasyondur, diğer yapılardır bunlarla birlikte bir buçuk yıl diyelim, iki yıl diyelim. İki yıla da razıyım. İki yılda Malatya toparlanır ama tabii ki herkes birbirine zorluk çıkarmaya devam ederse, kurumlarda işler yürümezse maddi olarak, ekonomik olarak da devletimizin gücü sıkıntıya girerse, biz de sıkıntıya gireriz. İnşallah onlar olmaz. Devletimiz güçlü olarak devam edecektir. Hükümetler gelir, geçer. Gelen hükümetlerin de bu gücü elde etmesi lazım”

dedi.

İŞ MAKİNELERİNE VE KAMYONLARA DİKKAT

İş makinelerinin ve kamyonların Malatya merkezdeki çalışmalarından dolayı yoğun olduğunu ve vatandaşlarında trafikte bunlara dikkat etmesi gerektiğini söyleyen Çekmegeli,

“Tabii ki yollarda insanların araçlarını koyabilecekleri yerler artık yok, caddelere koyuyorlar. Bizler trafik anlamında, özellikle kamyonlarımız özellikle zaten kamyonların üstünde dikkat ettiyseniz, -iş sağlığı güvenliği olarak konuşuyorum- ‘25 metre sizi göremez’ diye bir uyarı vardır. Vatandaşlarımızın araçlarını çalışma yapan inşaat kamyonlarımızın etraflarına koymamaları, caddelere park etmemeleri ve bu kamyonlara yanaşırken dikkat etmeleri lazım. Tekrarlıyorum bu çok önemli. Çünkü çok kazayla karşılaşıyoruz. Kamyonu süren şoför arkadaşımızın yanına yaklaşan, sağına, soluna, dibine giren aracı görmesi mümkün değil. Görmediği takdirde Allah korusun kazalar oluyor. O yüzden iş makinelerinin, iş kamyonlarının yirmi metre, yirmi beş metre arkasına, yanına, sağına, soluna yaklaşmamalarını buradan önemle rica ediyorum”

şeklinde konuştu.

“KURUMLARIN DA EKİP ANLAMINDA ÇOĞALMASI GEREKİYOR”

Belediye ekiplerinin ve kurumların da ekiplerini çoğaltması gerektiğini bildiren Çekmegeli, “Belediyeden istediğimiz şey ise altyapı hazırlıklarına inşaatlar bitince hazırlıklara başlamaları” diyerek şu ifadelere yer verdi:

“Onların da hazırlıklarına başlayıp bir an önce şantiye etrafındaki işlemleri bitirmeleri gerekiyor. Bunun için de ekiplere ihtiyaç var. Mesela doğal gaz şu an TOKİ’yi yapıyor. Doğal gazın iki tane ekibi var. Çarşı merkezinde ekip ihtiyacımız olsa gönderilemez. Malatya'da TEDAŞ’ın üç tane ya da beş tane arıza ekibi var diyelim. 6’ncısı olmadığı için 6’ncı bir arızaya gidemiyor. Kurumların da ekip anlamında çoğalması gerekiyor. Belediyeler bu işlere bakmıyor. Belediye sadece su sıkıntılarına bakıyor. Sağ olsunlar yıkım sırasında herhangi bir problemde yardımcı oluyorlar. Ama bizim büyükşehir olduğumuzu bazı insanların anlaması lazım. Bütçe olarak büyüyorsak ekip olarak da büyümemiz lazım. Vatandaşlarımızdan son olarak isteğimiz biraz sabır etsinler. Vatandaşımız buradan gitmiş olsa bile, belki geri dönmeyecek konumda olsa bile, buradaki yerlerinden dolayı bazı tavizler vermesi gerekiyor. Şu konuyu da belirteyim; Şimdi diyelim ki sizin binanız şu an örneğin iki milyon. Devlet sizden belki seneden iki milyon isteyecek, yapıldıktan sonra iki yıl sonra ödemeli olarak başlatacak ama sizin yapılan daireniz belki on milyon değerinde olacak. Bunların da bilinmesi gerekiyor. Malatya'da şehir merkezinde yeriniz varsa bittikten sonra çok kıymetli olacak.”

“BU MALATYA'DA DA OLACAK”

TOKİ konutlarının yapılmasının ardından Malatya’da kiraların da düşeceğini söyleyen ve Elazığ ilini örnek gösteren Şantiye alanı İş Güvenliği Sağlığı Sorumlusu Önder Çekmegeli,

“Malatya'da kiraların, iş yerlerinin kiralarının ve ev kiralarının yükselmesindeki sebebin en büyüğü sağlam binaların olmamasıydı. Sağlam evler, bin liralardan, 2 bin liralardan 15’lere çıktı. Elazığ'da biz bunu gördük. Elazığ'da depremden sonra TOKİ'ler bitti. TOKİ'leri aidat karşılığı veriyorlardı. Yani kiracı arıyorlardı ki o aidatı vermesinler. Bu Malatya'da da olacak. O gün de gelecek. İş yerlerinin takibini istiyoruz özellikle maliyeden. 20 bin liralık, 15 bin liralık olan iş yerlerinin şu an 400 bin lira olduğu görülüyor. Bizim devletimizin paraya da ihtiyacı var. Madem bu adamlar 20 bin liradan 400 bin liraya çıkmışsa, 400 bin liranın vergisini istesin devletimiz. Liyakatli arkadaşlarımızın artık devreye girmesi gerekiyor. Memur arkadaşlarımızın, kurumlarımızın, maliyedeki arkadaşlarımızın iş yeri sahiplerinden kira kontratlarını istemesi, bakması gerekiyor. Orada 10 bin lira yazıyor. Arkadaşım 10 bin liraya kira yok Malatya'da, gerçekte kaç paraya kiraya verildi? Bunu bir sorgulayıp mal sahibinden bunun vergisinin alınması lazım”

diyerek sözlerini tamamladı.