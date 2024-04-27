Akçadağ’dan bir üzücü haber daha: 4 yaralı var

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Sürücünün kontrolünden çıkan cip yol kenarına savruldu. Kazada araçta bulunan 4 kişi yaralandı.
Kaza, 12.00 sıralarında Malatya-Kayseri karayolu Akçadağ Develi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kayseri istikametinden gelen A.İ. (63) idaresindeki 65 BG 622 plakalı cip, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarına savruldu. Kazada araçta yolcu olarak bulunan B.İ. (66), H.İ. (55), N.B. (43), S.D. (53) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ile sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.