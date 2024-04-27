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Akçadağ’dan bir üzücü haber daha: 4 yaralı var

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Malatya’nın Akçadağ ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Sürücünün kontrolünden çıkan cip yol kenarına savruldu. Kazada araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

Akçadağ’dan bir üzücü haber daha 4 yaralı var malatya haber mask
Akçadağ’dan bir üzücü haber daha 4 yaralı var malatya haber
Akçadağ’dan bir üzücü haber daha 4 yaralı var malatya haber
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Malatya’nın Akçadağ ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Sürücünün kontrolünden çıkan cip yol kenarına savruldu. Kazada araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

Akçadağ’dan bir üzücü haber daha: 4 yaralı var

Kaza, 12.00 sıralarında Malatya-Kayseri karayolu Akçadağ Develi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kayseri istikametinden gelen A.İ. (63) idaresindeki 65 BG 622 plakalı cip, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarına savruldu. Kazada araçta yolcu olarak bulunan B.İ. (66), H.İ. (55), N.B. (43), S.D. (53) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ile sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Akçadağ’dan bir üzücü haber daha: 4 yaralı var

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Akçadağ’dan bir üzücü haber daha: 4 yaralı var
 
Akçadağ’dan bir üzücü haber daha: 4 yaralı var
 
Akçadağ’dan bir üzücü haber daha: 4 yaralı var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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27 Nis 2024 - 15:19 Malatya- Asayiş

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