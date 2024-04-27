27 Nis 2024 - 12:50 - Gündem

O kuruma KPSS şartsız personel alımı başladı

İŞKUR, birçok iş alanında imkân sağlarken şimdi de kadro üzerinden, huzurevleri için KPSS şartı aranmadan personel alımı ilanı yayımladı. Huzurevlerine KPSS şartsız personel alımlarında başvuru yapacak adaylar için şartlar belli oldu.