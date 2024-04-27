O kuruma KPSS şartsız personel alımı başladı

İŞKUR huzurevinde de ihtiyaç duyulan kadrolara personel alımı yapacağını yayınladı. Türkiye’de bulunan huzurevlerinde personel eksikliği giderilmesi hedefleniyor. Huzurevi personeli alım başvurusu İŞKUR’un resmi internet sitesi üzerinden yapılacak. ‘Huzurevi bünyesine hangi kadrolar alınacak? Personel alımında başvuru şartları neler?’ sorularını merak edenler detaylar haberimizde.
PERSONEL ALIMI YAPILACAK KADROLAR HANGİSİ?
İŞKUR’un yayınladığı ilana göre personel alacağı kadrolar şu şekilde;
-Hemşire,
-Hemşire Yardımcısı,
-Fizyoterapist,
-Sosyal Hizmet Uzmanı,
-Klinik Destek Elemanı (Hastane),
-Aşçı Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı,
-Aşçı Yardımcısı,
-Beden İşçisi (Temizlik),
-Temizlik Görevlisi,
-Diğer Sağlık Personeli Hasta Bakıcısı
PERSONEL ALIMLARI İÇİN ARANAN ŞARTLAR NELER?
-İlk şart Türk vatandaşı olmak,
-İŞKUR’a kayıtlı olmak veya kayıt işlemini tamamlamak,
-En az ilkokul düzeyinde eğitim sahibi olmak,
-Hastalara karşı daha sabırlı ve dikkatli davranmak,
-Adayın başvurduğu görevi doğru şekilde yerine getirebilme kapasitesi,
-Yaşlılarla iyi ilişkiler kurabilme ve onlarla empati yapabilme yeteneği,
-İş başında engel olacak herhangi bir sağlık problemi bulunmamak.
Erkek adaylar için gerekli ek şartlar ise;
“Askerlikle ilişkisi olmamak; Askerlik çağına ulaşmamış, askerlik görevini tamamlamış olmak veya askerlik görevini ertelemiş olmak.”
Huzurevi personel alımı için İŞKUR’un https://esube.iskur.gov.tr/ adresine giriş yaparak İŞKUR-e üzerinden üyelik işlemlerini yapabilirler.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.