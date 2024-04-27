- Gündem

O kuruma KPSS şartsız personel alımı başladı

ABONE OL Google News Sayfamız

İŞKUR, birçok iş alanında imkân sağlarken şimdi de kadro üzerinden, huzurevleri için KPSS şartı aranmadan personel alımı ilanı yayımladı. Huzurevlerine KPSS şartsız personel alımlarında başvuru yapacak adaylar için şartlar belli oldu.

O kuruma KPSS şartsız personel alımı başladı malatya haber mask
O kuruma KPSS şartsız personel alımı başladı malatya haber
O kuruma KPSS şartsız personel alımı başladı malatya haber
+1
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

İŞKUR huzurevinde de ihtiyaç duyulan kadrolara personel alımı yapacağını yayınladı. Türkiye’de bulunan huzurevlerinde personel eksikliği giderilmesi hedefleniyor. Huzurevi personeli alım başvurusu İŞKUR’un resmi internet sitesi üzerinden yapılacak. ‘Huzurevi bünyesine hangi kadrolar alınacak? Personel alımında başvuru şartları neler?’ sorularını merak edenler detaylar haberimizde.

O kuruma KPSS şartsız personel alımı başladı

PERSONEL ALIMI YAPILACAK KADROLAR HANGİSİ?

İŞKUR’un yayınladığı ilana göre personel alacağı kadrolar şu şekilde;

-Hemşire,

-Hemşire Yardımcısı,

-Fizyoterapist,

-Sosyal Hizmet Uzmanı,

-Klinik Destek Elemanı (Hastane),

-Aşçı Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı,

-Aşçı Yardımcısı,

-Beden İşçisi (Temizlik),

-Temizlik Görevlisi,

-Diğer Sağlık Personeli Hasta Bakıcısı

O kuruma KPSS şartsız personel alımı başladı

PERSONEL ALIMLARI İÇİN ARANAN ŞARTLAR NELER?

-İlk şart Türk vatandaşı olmak,

-İŞKUR’a kayıtlı olmak veya kayıt işlemini tamamlamak,

-En az ilkokul düzeyinde eğitim sahibi olmak,

-Hastalara karşı daha sabırlı ve dikkatli davranmak,

-Adayın başvurduğu görevi doğru şekilde yerine getirebilme kapasitesi,

O kuruma KPSS şartsız personel alımı başladı

-Yaşlılarla iyi ilişkiler kurabilme ve onlarla empati yapabilme yeteneği,

-İş başında engel olacak herhangi bir sağlık problemi bulunmamak.

Erkek adaylar için gerekli ek şartlar ise;

“Askerlikle ilişkisi olmamak; Askerlik çağına ulaşmamış, askerlik görevini tamamlamış olmak veya askerlik görevini ertelemiş olmak.”

O kuruma KPSS şartsız personel alımı başladı

Huzurevi personel alımı için İŞKUR’un https://esube.iskur.gov.tr/ adresine giriş yaparak İŞKUR-e üzerinden üyelik işlemlerini yapabilirler.

 

Kaynak: Haber Merkezi

# Personel alımı, son dakika, son dakika personel alımı, kpsssiz personel alımı, son dakika kpsssiz personel alımı, İŞKUR, işkur personel alımı, son dakika işkur, sağlık, Türkiye, Destek, personel

27 Nis 2024 - 12:50 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL