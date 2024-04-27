1 Mayıs okullar tatil mi? 1 Mayıs resmî tatil mi?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Türkiye'de resmi tatil olarak kutlanmakta. Dolayısıyla, 1 Mayıs Çarşamba günü okullar tatil. Ayrıca, kamu kurumları, bankalar, sağlık ocakları, eczaneler, noterler ve hastaneler de kapalı olacak. Eczaneler nöbet sistemiyle çalışırken, hastanelerin sadece acil servisleri faaliyet gösterecek. Bu durumda, 1 Mayıs günü eğitim kurumları ve birçok kamu kurumu kapalı olacak.

1 MAYIS'TA RESMİ TATİL HANGİ KURUMLAR KAPALI OLACAK?

Dünya genelinde İşçi ve Emekçi Bayramı olarak kutlanan 1 Mayıs, Türkiye'de de resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Ülkemizde dini, milli ve kültürel öneme sahip günler resmi tatil olarak kabul edilirken, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü de benzer şekilde kutlanmakta.

1 Mayıs'ın bir gün öncesi olan 30 Nisan, yarım gün olmayacak. Salı günü ise tüm kamu kurumları, okullar ve üniversiteler açık olacak. Ancak, 1 Mayıs Çarşamba günü resmi tatil olarak ilan edilmiştir.

1 Mayıs resmi tatil olduğundan, Çarşamba günü İlkokul, Ortaokul, Lise ve üniversite öğrencileri eğitim faaliyetlerine ara verecekler. Faaliyetler, 2 Mayıs Çarşamba günü kaldığı yerden devam edecek.

Emek ve Dayanışma Günü'nde kamu kurumlarının tamamı kapalı olacak. Dolayısıyla, belediyeler, valilikler, muhtarlıklar ve kaymakamlıklar hizmet veremeyecek. Özel ve kamu bankaları, Borsa İstanbul, noterler ve Aile Sağlığı Merkezleri (Sağlık Ocakları) de 1 Mayıs Çarşamba günü kapalı olacak. Eczaneler, nöbet sistemiyle çalışırken, hastanelerin sadece acil servisleri faaliyet gösterecek.

İŞTE 2024 YILININ RESMİ TATİL GÜNLERİ

Yılbaşı: 1 Ocak 2024 Pazartesi

Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 9 Nisan 2024 Salı

Ramazan Bayramı 1. Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba

Ramazan Bayramı 2. Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe

Ramazan Bayramı 3. Gün: 12 Nisan 2024 Cuma

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Salı

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Çarşamba.

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Pazar

Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 15 Haziran 2024 Cumartesi

Kurban Bayramı 1. Gün: 16 Haziran 2024 Pazar

Kurban Bayramı 2. Gün: 17 Haziran 2024 Pazartesi

Kurban Bayramı 3. Gün: 18 Haziran 2024 Salı

Kurban Bayramı 4. Gün: 19 Haziran 2024 Çarşamba

Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz 2024 Pazartesi

Zafer Bayramı: 30 Ağustos 2024 Cuma

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim 2024 Salı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, işçi ve emekçilerin haklarının ve kazanımlarının önemini vurgulayan bir gün olarak kutlanıyor.

Kaynak: Haber Merkezi