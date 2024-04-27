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Şırnak’ta Merkez Silopi İdil ve Cizre etkilenecek! 28 Nisan Şırnak elektrik kesintisi listesi

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Elektrik sağlayıcıları tarafından Şırnak’ta işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Şırnak’ta yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…

Şırnak’ta Merkez Silopi İdil ve Cizre etkilenecek! 28 Nisan Şırnak elektrik kesintisi listesi mask
Şırnak’ta Merkez Silopi İdil ve Cizre etkilenecek! 28 Nisan Şırnak elektrik kesintisi listesi
Şırnak’ta Merkez Silopi İdil ve Cizre etkilenecek! 28 Nisan Şırnak elektrik kesintisi listesi
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Elektrik sağlayıcıları tarafından Şırnak’ta işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Şırnak’ta yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…

Şırnak’ta Merkez Silopi İdil ve Cizre etkilenecek! 28 Nisan Şırnak elektrik kesintisi listesi

DEDAŞ Şırnak’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Şırnak’ta:

“Yarın 09.00-13.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Yeni(Merkez), Aydınlıkevler, Dicle, Cumhuriyet, Gazi Paşa, Vakıfkent, İsmet Paşa, Yeşilyurt, Gündoğdu, Belkis, Kavuncu, Kayaboyun, Çavuşhan, Aşağı bölgelerine,

Şırnak’ta Merkez Silopi İdil ve Cizre etkilenecek! 28 Nisan Şırnak elektrik kesintisi listesi

Yarın 08.00-16.00 saatleri arasında Silopi ilçesine bağlı Yeni, Kavallı, Köprübaşı, Kapılı, Cumhuriyet (Başverimli), Buğdaylı bölgelerine,

Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında İdil ilçesine bağlı Tepecik, Gültepe, Çığır, Babet, Yeni Köy, Telzip, Turgut Özal, Atakent, Yukarı bölgelerine,

Şırnak’ta Merkez Silopi İdil ve Cizre etkilenecek! 28 Nisan Şırnak elektrik kesintisi listesi

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Cizre ilçesine bağlı Yeşilyurt, Caferi Sadık, Kurtuluş, Dirsekli, Koçbeyi, Akçay, Belkis, Kavuncu, Kayaboyun, Boğaz, Yeni(Kasrik), Çavuşhan, Aşağı, Bahçelievler(Kasrik), Kızılsu, Sur, Kuştepe bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

Şırnak’ta Merkez Silopi İdil ve Cizre etkilenecek! 28 Nisan Şırnak elektrik kesintisi listesi

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27 Nis 2024 - 12:38 Şirnak- Gündem

Mahreç  Besime Güner

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