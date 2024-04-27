Mardin’de Artuklu Dargeçit Kızıltepe Midyat Nusaybin Ömerli ve Savur etkilenecek!

DEDAŞ Mardin’in bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Mardin’de:
“Yarın 09.00-14.00 saatleri arasında Artuklu ilçesine bağlı Yalım, Savurkapı, Üçkavak, Ovaköy, Karşıyaka, Bülbül, Uzunköy, Kocakuyu, Tavuklu, Dönerdere, Cumhuriyet, Yeni, Şafak, Güzelağaç, Kayaüstü, Kayadere, Taşgedik, Kömürlü, Öztaş, İkipınar, Çayıralanı, Havuzbaşı, Kayagöze, Göllü, Yaylatepe, Çimenlik, Tokdere, Topağaç, Beşikkaya, Mutluca, Çalışan, Kayabalı, Anıttepe, Alıçlı, Salihköy, Işıkdere, İkitepe, Ünsallı, Tekkuyu, Harmankaya, Ovabaşı, Taşlıca, Pınarcık, Kaynakkaya, Çatalyurt, Duygulu, Gökçe, Çamlıca, Eymirli bölgelerine,
Yarın 08.30-16.00 saatleri arasında Dargeçit ilçesine bağlı Düztaş, Kuruçay, Pirinçli, Demirli, Şahverdi, Dikmen, Subaşı, Pirinçli, Bahçelievler, Bahçelievler bölgelerine,
Yarın 08.30-16.14 saatleri arasında Kızıltepe ilçesine bağlı Erikli, Yenikent, Yurtözü, Sarıca, Gözlüce, Yaşarköy, Sevimli, Yolaldı, Harmandüzü, Haznedar bölgelerine,
Yarın 09.00-17.05 saatleri arasında Mazıdağı ilçesine bağlı Gümüşpınar bölgesine,
Yarın 10.00-17.00 saatleri arasında Midyat ilçesine bağlı Yunus Emre, Budaklı, Cumhuriyet, Bağlar, Seyitler, Bahçelievler, Yunus Emre, Ortaçarşı, Sanayi, Çamyurt, Düzgeçit, Üçağıl, Harmanlı, Çavuşlu, Gelinkaya, Söğütlü, Ziyaret, Sarıkaya, Tepeli, Şenköy, Acırlı, Bengisu, Güzelağaç, Yaylatepe, Alıçlı, Akyokuş, Bahçelievler, Yunus Emre, Ortaçarşı, Güven, Budaklı, Akçakaya, Işıklar, Sanayi, Gölcük, Yolbaşı, Çamyurt, Düzgeçit, Üçağıl, Harmanlı, Erişti, Çavuşlu, Gelinkaya, Söğütlü, Ziyaret, Sarıkaya, Tepeli, Şenköy, Acırlı, Mercimekli, Bengisu, Güzelağaç, Yaylatepe, Alıçlı, Akyokuş bölgelerine,
Yarın 13.00-17.00 saatleri arasında Nusaybin ilçesine bağlı Tandır, Durakbaşı, Yandere, Çölova, Akağıl, Akçatarla, Doğuş, Eskiyol, Günebakan, Akarsu, Değirmencik, Güneli, Balaban, Çilesiz, Turgutköy, Yazyurdu, Bakacık, Pazar, Söğütlü, Kocadağ bölgelerine,
Yarın 09.00-13.00 saatleri arasında Ömerli ilçesine bağlı Göllü, Çimenlik, Beşikkaya, Çalışan, Kayabalı, İkitepe, Ünsallı, Ovabaşı, Çatalyurt, Yeni bölgelerine,
Yarın 08.30-17.00 saatleri arasında Savur ilçesine bağlı Tokluca bölgesine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.