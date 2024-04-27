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Mardin’de Artuklu Dargeçit Kızıltepe Midyat Nusaybin Ömerli ve Savur etkilenecek!

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Elektrik sağlayıcıları tarafından Mardin’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Mardin’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…

Mardin’de Artuklu Dargeçit Kızıltepe Midyat Nusaybin Ömerli ve Savur etkilenecek! mask
Mardin’de Artuklu Dargeçit Kızıltepe Midyat Nusaybin Ömerli ve Savur etkilenecek!
Mardin’de Artuklu Dargeçit Kızıltepe Midyat Nusaybin Ömerli ve Savur etkilenecek!
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DEDAŞ Mardin’in bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Mardin’de:

Mardin’de Artuklu Dargeçit Kızıltepe Midyat Nusaybin Ömerli ve Savur etkilenecek!

“Yarın 09.00-14.00 saatleri arasında Artuklu ilçesine bağlı Yalım, Savurkapı, Üçkavak, Ovaköy, Karşıyaka, Bülbül, Uzunköy, Kocakuyu, Tavuklu, Dönerdere, Cumhuriyet, Yeni, Şafak, Güzelağaç, Kayaüstü, Kayadere, Taşgedik, Kömürlü, Öztaş, İkipınar, Çayıralanı, Havuzbaşı, Kayagöze, Göllü, Yaylatepe, Çimenlik, Tokdere, Topağaç, Beşikkaya, Mutluca, Çalışan, Kayabalı, Anıttepe, Alıçlı, Salihköy, Işıkdere, İkitepe, Ünsallı, Tekkuyu, Harmankaya, Ovabaşı, Taşlıca, Pınarcık, Kaynakkaya, Çatalyurt, Duygulu, Gökçe, Çamlıca, Eymirli bölgelerine,

Mardin’de Artuklu Dargeçit Kızıltepe Midyat Nusaybin Ömerli ve Savur etkilenecek!

Yarın 08.30-16.00 saatleri arasında Dargeçit ilçesine bağlı Düztaş, Kuruçay, Pirinçli, Demirli, Şahverdi, Dikmen, Subaşı, Pirinçli, Bahçelievler, Bahçelievler bölgelerine,

Yarın 08.30-16.14 saatleri arasında Kızıltepe ilçesine bağlı Erikli, Yenikent, Yurtözü, Sarıca, Gözlüce, Yaşarköy, Sevimli, Yolaldı, Harmandüzü, Haznedar bölgelerine,

Yarın 09.00-17.05 saatleri arasında Mazıdağı ilçesine bağlı Gümüşpınar bölgesine,

Mardin’de Artuklu Dargeçit Kızıltepe Midyat Nusaybin Ömerli ve Savur etkilenecek!

Yarın 10.00-17.00 saatleri arasında Midyat ilçesine bağlı Yunus Emre, Budaklı, Cumhuriyet, Bağlar, Seyitler, Bahçelievler, Yunus Emre, Ortaçarşı, Sanayi, Çamyurt, Düzgeçit, Üçağıl, Harmanlı, Çavuşlu, Gelinkaya, Söğütlü, Ziyaret, Sarıkaya, Tepeli, Şenköy, Acırlı, Bengisu, Güzelağaç, Yaylatepe, Alıçlı, Akyokuş, Bahçelievler, Yunus Emre, Ortaçarşı, Güven, Budaklı, Akçakaya, Işıklar, Sanayi, Gölcük, Yolbaşı, Çamyurt, Düzgeçit, Üçağıl, Harmanlı, Erişti, Çavuşlu, Gelinkaya, Söğütlü, Ziyaret, Sarıkaya, Tepeli, Şenköy, Acırlı, Mercimekli, Bengisu, Güzelağaç, Yaylatepe, Alıçlı, Akyokuş bölgelerine,

Mardin’de Artuklu Dargeçit Kızıltepe Midyat Nusaybin Ömerli ve Savur etkilenecek!

Yarın 13.00-17.00 saatleri arasında Nusaybin ilçesine bağlı Tandır, Durakbaşı, Yandere, Çölova, Akağıl, Akçatarla, Doğuş, Eskiyol, Günebakan, Akarsu, Değirmencik, Güneli, Balaban, Çilesiz, Turgutköy, Yazyurdu, Bakacık, Pazar, Söğütlü, Kocadağ bölgelerine,

Yarın 09.00-13.00 saatleri arasında Ömerli ilçesine bağlı Göllü, Çimenlik, Beşikkaya, Çalışan, Kayabalı, İkitepe, Ünsallı, Ovabaşı, Çatalyurt, Yeni bölgelerine,

Mardin’de Artuklu Dargeçit Kızıltepe Midyat Nusaybin Ömerli ve Savur etkilenecek!

Yarın 08.30-17.00 saatleri arasında Savur ilçesine bağlı Tokluca bölgesine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

Mardin’de Artuklu Dargeçit Kızıltepe Midyat Nusaybin Ömerli ve Savur etkilenecek!

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27 Nis 2024 - 12:34 Hatay- Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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