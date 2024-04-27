Batman’da Sason Kozluk Hasankeyf Gercüş Beşiri Merkez Tunceli’de Çemişgezek etkilenecek

DEDAŞ Batman’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Batman’da:
“Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Sason ilçesine bağlı Kocanlar Mezra, Ziyaret, Köprübaşı, Cevizli, Yeniköy, Kavaklı, Merge bölgelerine,
Yarın 10.00-15.00 saatleri arasında Kozluk ilçesine bağlı Aslan Köy bölgesine,
Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Hasankeyf ilçesine bağlı Karaköy bölgesine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Gercüş ilçesine bağlı Nurlu, Ulaş bölgelerine,
Yarın 09.30-16.00 saatleri arasında Beşiri ilçesine bağlı Cumhuriyet, Behrem Yoğun, Mehmet Yatkın, Yenipınar bölgelerine,
Yarın 09.00-06.30 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Yediyol, Kösetarla, Kumtepe, Organize Sanayi Bölgesi, Belde, Gültepe, Cudi, Bayındır, Petrol, Cudi, Bayındır, Petrol, Korik, Recepler, Binatlı, İrmi, Bayındır, Çayüstü, Akça, Hacı Ömer bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
Tunceli’de ise:
“Yarın 10.00-16.00 saatleri arasında Çemişgezek ilçesine bağlı Cihangir Köyü bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.