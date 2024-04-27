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Batman’da Sason Kozluk Hasankeyf Gercüş Beşiri Merkez Tunceli’de Çemişgezek etkilenecek

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Elektrik sağlayıcıları tarafından Batman’da ve Tunceli’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Batman’da ve Tunceli’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…

Batman’da Sason Kozluk Hasankeyf Gercüş Beşiri Merkez Tunceli’de Çemişgezek etkilenecek mask
Batman’da Sason Kozluk Hasankeyf Gercüş Beşiri Merkez Tunceli’de Çemişgezek etkilenecek
Batman’da Sason Kozluk Hasankeyf Gercüş Beşiri Merkez Tunceli’de Çemişgezek etkilenecek
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DEDAŞ Batman’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Batman’da:

Batman’da Sason Kozluk Hasankeyf Gercüş Beşiri Merkez Tunceli’de Çemişgezek etkilenecek

“Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Sason ilçesine bağlı Kocanlar Mezra, Ziyaret, Köprübaşı, Cevizli, Yeniköy, Kavaklı, Merge bölgelerine,

Batman’da Sason Kozluk Hasankeyf Gercüş Beşiri Merkez Tunceli’de Çemişgezek etkilenecek

Yarın 10.00-15.00 saatleri arasında Kozluk ilçesine bağlı Aslan Köy bölgesine,

Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Hasankeyf ilçesine bağlı Karaköy bölgesine,

Batman’da Sason Kozluk Hasankeyf Gercüş Beşiri Merkez Tunceli’de Çemişgezek etkilenecek

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Gercüş ilçesine bağlı Nurlu, Ulaş bölgelerine,             

Yarın 09.30-16.00 saatleri arasında Beşiri ilçesine bağlı Cumhuriyet, Behrem Yoğun, Mehmet Yatkın, Yenipınar bölgelerine,

Batman’da Sason Kozluk Hasankeyf Gercüş Beşiri Merkez Tunceli’de Çemişgezek etkilenecek

Yarın 09.00-06.30 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Yediyol, Kösetarla, Kumtepe, Organize Sanayi Bölgesi, Belde, Gültepe, Cudi, Bayındır, Petrol, Cudi, Bayındır, Petrol, Korik, Recepler, Binatlı, İrmi, Bayındır, Çayüstü, Akça, Hacı Ömer bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

Batman’da Sason Kozluk Hasankeyf Gercüş Beşiri Merkez Tunceli’de Çemişgezek etkilenecek

Tunceli’de ise:

“Yarın 10.00-16.00 saatleri arasında Çemişgezek ilçesine bağlı Cihangir Köyü bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

Batman’da Sason Kozluk Hasankeyf Gercüş Beşiri Merkez Tunceli’de Çemişgezek etkilenecek

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27 Nis 2024 - 12:31 - Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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