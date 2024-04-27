Bingöl’de Solhan Merkez ve Genç etkilenecek! 28 Nisan Bingöl elektrik kesintisi listesi

FEDAŞ Bingöl’ün bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Bingöl’de:
“Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Solhan ilçesine bağlı Oymapınar Köyü, Yenidal Köyü, Düzağaç Köyü Köyün Kendisi Mevkii, Hazarşah Köyü Yeniyerleşim Mezra, Murat Köyü, Dilektepe Köyü, Düzağaç Köyü Turnacık Mezra, Bozkanat Köyü Gört Mezra, Dilektepe Köyü Birik Mezra, Gelintepe Köyü, Bozkanat Köyü, Demirkapı Köyü, Sülünkaş Köyü bölgelerine,
Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Solhan ilçesine bağlı Sükyan Köyü, Yenibaşak Köyü Orta Mevkii, Yenibaşak Köyü Yeni Mevkii, Gençtavus Köyü, Yenibaşak Köyü Barbara Mezra, Yenibaşak Köyü Duygulu Mezra, Yenibaşak Köyü Kokulupınar Mevkii, Kale Köyü Merkez Mevkii, Merkez Mahallesi, Arslanbeyli Köyü, Doğuyeli Köyü, İnandık Köyü, Asmakaya Köyü bölgelerine,
Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Kanıreş Mahallesi, Kıraçtepe Köyü, Boncukgöze Köyü, Hasanova Köyü, Toklular Köyü, Yeniköy Köyü, Cilligöl Köyü, Karabalçık Köyü, Kalencik Köyü, Göynük Köyü, Halifan Köyü, Hacılar Köyü, Sudurağı Köyü,Soğukpınar Köyü, Çobantaşı Köyü Derince Mezra, Çobantaşı Köyü Soğuk Çeşme Mevkii, Çobantaşı Köyü Merkez Mevkii, Çayağzı Köyü, Elmalı Köyü Aşağı Mevkii, Kürük Köyü, Yoncalık Köyü,
Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Turgut Özal Mahallesi, Bahçeköy Köyü, Kaynak Köyü, Yiğitler Köyü, Kızılağaç Köyü, Kümbet Köyü, Aşağıyağmurlu Köyü, Kızılçubuk Köyü, Yukarıyağmurlu Köyü, Seyran Tepe Mahallesi, Karlıca Köyü, Ilıpınar Köyü, Kanitaht Mahallesi, Hasanova Köyü Yukarı Çır Mezra, Kale Mahallesi, Yeşilyurt Mahallesi, Serpmekaya Köyü, Kazanlı Köyü, Kantarkaya Köyü, Çukurtepe Köyü, Taşlıçay Köyü,
Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Yorgançayır Köyü Aşağı Çır Mezra, Kargapazarı Köyü, Yorgançayır Köyü, Sakaören Köyü, Çatak Köyü, Serpmekaya Köyü Yalnızlar Mezra, Bağlıisa Köyü, Tuzluca Köyü, Ortaköy Köyü, Dörtyol Köyü, Kaynarpınar Köyü, Sarıkuşak Köyü, Viranşehir Köyü, Kaşıkçı Köyü, Geçitli Köyü, Çiftlikköy Köyü, Merkez Mahallesi, Harmantepe Köyü, Mollaşakir Köyü, Döşengi Mahallesi, Karapolat Köyü bölgelerine,
Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Şenköy Köyü Merkez Mevkii,Kabaoluk Mahallesi, Güzgülü Köyü, Yeşilgöl Köyü, Elmalı Köyü, Dinarbey Köyü, Yeni Mahallesi, Eskibalta Köyü, Ayanoğlu Köyü, Yağmurpınar Köyü, Koşan Mahallesi, Kaşıklı Köyü, Gelinpertek Köyü, Kabayel Köyü, Sudurağı Köyü, Elmalı Köyü Aşağı Mevkii bölgelerine,
Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Genç ilçesine bağlı Yoldaşan Mahallesi, Ardıçdibi Köyü Sağan Mezra, Dereköy Köyü Merkez Mevkii, Çaytepe Köyü Söğütlü Mevkii, Dilektaşı Köyü Merkez Mevkii, Şehitköy Köyü Direkli Mezra, Ardıçdibi Köyü Merkez Mevkii, Sürekli Köyü Merkez Mevkii, Keklikdere Köyü Koyuncuk Mevkii, Keklikdere Köyü Merkez Mevkii, Meşedalı Köyü, Dereköy Köyü Aşağıbiçer Mezra, Şehittepe Köyü Merkez Mevkii, Ardıçdibi Köyü Aliçapan Mezra bölgelerine,
Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Genç ilçesine bağlı Gözütok Köyü Merkez Mevkii, Gözütok Köyü Küpeli Mezra, Gözütok Köyü Mala Mevkii, Balgöze Köyü Merkez Mevkii, Yiğitbaşı Köyü, Yağızca Köyü Merkez Mevkii, Yağızca Köyü Oğlaktepe Mevkii, Yağızca Köyü Güreşli Mevkii, Yağızca Köyü İkizler Mevkii, Yenişehir Mahallesi, Yeniyazı Köyü Yüceler Mezra, Bozkanat Köyü, Çanakçı Köyü Kılıçlı Mezra, Çanakçı Köyü Merkez Mevkii, Çanakçı Köyü Özlüce Mezra bölgelerine,
Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Genç ilçesine bağlı Ardıçtepe Köyü, Keklikdere Köyü Onbaşı Mevkii, Keklikdere Köyü Domluca Mevkii, Kepçeli Köyü Merkez Mevkii, Bayırlı Köyü Merkez Mevkii, Keklikdere Köyü Şaban Mevkii, Şehittepe Köyü Ameran Mevkii, Geyikdere Köyü Merkez Mevkii, Geyikdere Köyü Alatlı Mezra, Geyikdere Köyü Erdoğdu Mezra bölgelerine,
Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Genç ilçesine bağlı Dilektaşı Köyü Bindallı Mezra, Dilektaşı Köyü Güngörmez Mezra, Koçsırtı Köyü Otluca Mevkii, Koçsırtı Köyü Merkez Mevkii, Çanakçı Köyü Kılıçlı Yayla Yayla Evleri, Binekli Köyü Merkez Mevkii, Dilektaşı Köyü Görsü Mezra, Yenisu Köyü, Koçsırtı Köyü Gözlüce Mevkii, Koçsırtı Köyü Özyurt, Doğanevler Köyü, Elmagünü Köyü Aydıncık Mezra, Elmagünü Köyü Merkez Mevkii, Sarmakaya Köyü Merkez Mevkii bölgelerine,
Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Genç ilçesine bağlı Pınaraltı Köyü Merkez Mevkii, Kepçeli Köyü Kuruca Mevkii, Bayırlı Köyü Alancık Mezra, Bayırlı Köyü Güvercinli Mezra, Koçsırtı Köyü Küçük Mezra, Koçsırtı Köyü Yumurtali Mezra, Kepçeli Köyü İmeceli Mevkii, Sarmakaya Köyü Boylu Mezra, Sarmakaya Köyü Oruçlu Mezra, Elmagünü Köyü Işıklı Mezra, Dilektaşı Köyü Yeşilyurt Mezra bölgelerine,
Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Çavuşlar Köyü Yeniyerleşim Mevkii, Çavuşlar Köyü Şeyhalan Mevkii bölgelerine,
Yarın 11.00-14.00 saatleri arasında Solhan ilçesine bağlı Yeni Mahallesi bölgesine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.