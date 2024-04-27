- Gündem

Elâzığ’da 2 ilçe etkilenecek! 28 Nisan 2024 Elazığ elektrik kesintisi

ABONE OL Google News Sayfamız

Fırat Elektrik Dağıtım AŞ. (FEDAŞ) tarafından Elazığ’da işletme, yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. FEDAŞ Elazığ’ın bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

Elâzığ’da 2 ilçe etkilenecek! 28 Nisan 2024 Elazığ elektrik kesintisi mask
Elâzığ’da 2 ilçe etkilenecek! 28 Nisan 2024 Elazığ elektrik kesintisi
Elâzığ’da 2 ilçe etkilenecek! 28 Nisan 2024 Elazığ elektrik kesintisi
+2
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Fırat Elektrik Dağıtım AŞ. (FEDAŞ) tarafından Elazığ’da işletme, yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. FEDAŞ Elazığ’ın bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

Elâzığ’da 2 ilçe etkilenecek! 28 Nisan 2024 Elazığ elektrik kesintisi

FEDAŞ Elazığ’ın bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Elazığ’da:

Elâzığ’da 2 ilçe etkilenecek! 28 Nisan 2024 Elazığ elektrik kesintisi

“Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Keban ilçesine bağlı Ulupınar Köyü, Altıyaka Köyü Aşörgen  Mezra, Bademli Köyü, Beydeğirmeni Köyü Melilan  Mezra, Beydeğirmeni Köyü, Altıyaka Köyü Merkez Mevkii, Altıyaka Köyü Karşıyaka Mevkii, Altıyaka Köyü Dede Mezra, Akgömlek Köyü, Altınkürek Köyü Şüşan Mezra, Altınkürek Köyü Şahverdiyen Mevkii bölgelerine,

Elâzığ’da 2 ilçe etkilenecek! 28 Nisan 2024 Elazığ elektrik kesintisi

Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Keban ilçesine bağlı Altınkürek Köyü, Altınkürek Köyü Yukarı Mevkii, Altınkürek Köyü Derince Mezrası Mezra, Hacımustafaköy Köyü Yamaçlı Mezra, Hacımustafaköy Köyü Dursunlar Mezra, Hacımustafaköy Köyü Karakavak Mezra, Hacımustafaköy Köyü Aktaş Mezra bölgelerine,

Elâzığ’da 2 ilçe etkilenecek! 28 Nisan 2024 Elazığ elektrik kesintisi

Yarın 09.00-12.00 saatleri arasında Baskil ilçesine bağlı Karasalkım Köyü, Üçdeğirmenler Köyü bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

Elâzığ’da 2 ilçe etkilenecek! 28 Nisan 2024 Elazığ elektrik kesintisi
 

# Fırat Elektrik Dağıtım, son dakika, elazığ Fırat Elektrik Dağıtım, son dakika elazığ, Elazığ, Elektrik kesintisi, son dakika elektrik kesintisi, elazığ elektrik kesintisi

27 Nis 2024 - 12:24 Elaziğ- Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL