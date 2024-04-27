Önümüzdeki hafta bakan da geliyor gündem Malatya çarşısı olacak

Malatya 6 Şubat depremlerinde büyük bir yara aldı. Malatya çarşısının ayağa kaldırılması noktasında çalışmalar sürüyor. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, adaylık döneminde “Malatya çarşısını 1 yıl içinde ayağa kaldıracağız” dedi. Şimdi gözler Malatya’nın nasıl ayağa kaldırılacağına çevrildi.

Ak Parti Malatya Milletvekili ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Çevre Şehircilik Bakan Yardımcısı Vedat Gürgen ile bir araya geldi. Ziyaretin ana gündem maddesi Malatya Çarşısı oldu. Önümüzdeki hafta da Malatya’da Çevre Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin de katılımıyla toplantı yapılacak.

Yaptıkları ziyareteler hakkında sosyal medya hesabından açıklama yapan AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan şu açıklamayı yaptı:

“MALATYA ÇARŞI MERKEZİNİN İNŞA SÜRECİ EMLAK KONUT A.Ş. TARAFINDAN YÜRÜTÜLÜYOR”

“İstanbul, Emlak Konut A.Ş. Genel Müdürlüğü Bugün İstanbul'da Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sami Er ile beraber Emlak Konut A.Ş. Genel Müdürü Cengiz Erdem ile buluştuk. Bilindiği gibi Malatya çarşı merkezinin inşa süreci Emlak Konut A.Ş. tarafından yürütülüyor. Bugün de son gelinen noktayı mevcut proje üzerinde detaylı konuştuk. Çevre Şehircilik Bakan Yardımcımız Vedat Gürgen ile de ayrı görüştük. Çarşı merkezi projesi planlandığı şekliyle ve hızla devam ediyor. Önümüzdeki hafta da Malatya'da Sayın Bakanımız Mehmet Özhaseki Beyefendi ile, tüm paydaşların katıldığı bir toplantı icra edeceğiz. Hayırlara vesile olsun.”