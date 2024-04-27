27 Nis 2024 - 12:01- Gündem G:

Önümüzdeki hafta bakan da geliyor gündem Malatya çarşısı olacak

ABONE OL Google News Sayfamız

Malatya 6 Şubat depremlerinde büyük bir yara aldı.  Malatya çarşısının ayağa kaldırılması noktasında çalışmalar sürüyor. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, adaylık döneminde “Malatya çarşısını 1 yıl içinde ayağa kaldıracağız” dedi.  Şimdi gözler Malatya’nın nasıl ayağa kaldırılacağına çevrildi.

Önümüzdeki hafta bakan da geliyor gündem Malatya çarşısı olacak malatya haber mask
Önümüzdeki hafta bakan da geliyor gündem Malatya çarşısı olacak malatya haber
Önümüzdeki hafta bakan da geliyor gündem Malatya çarşısı olacak malatya haber
+3
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Malatya 6 Şubat depremlerinde büyük bir yara aldı.  Malatya çarşısının ayağa kaldırılması noktasında çalışmalar sürüyor. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, adaylık döneminde “Malatya çarşısını 1 yıl içinde ayağa kaldıracağız” dedi.  Şimdi gözler Malatya’nın nasıl ayağa kaldırılacağına çevrildi.

Önümüzdeki hafta bakan da geliyor gündem Malatya çarşısı olacak

Ak Parti Malatya Milletvekili ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Çevre Şehircilik Bakan Yardımcısı Vedat Gürgen ile bir araya geldi.  Ziyaretin ana gündem maddesi Malatya Çarşısı oldu. Önümüzdeki hafta da Malatya’da Çevre Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin de katılımıyla toplantı yapılacak.

Önümüzdeki hafta bakan da geliyor gündem Malatya çarşısı olacak

Yaptıkları ziyareteler hakkında sosyal medya hesabından açıklama yapan AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan şu açıklamayı yaptı:

Önümüzdeki hafta bakan da geliyor gündem Malatya çarşısı olacak

“MALATYA ÇARŞI MERKEZİNİN İNŞA SÜRECİ EMLAK KONUT A.Ş. TARAFINDAN YÜRÜTÜLÜYOR”

“İstanbul, Emlak Konut A.Ş. Genel Müdürlüğü Bugün İstanbul'da Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sami Er ile beraber Emlak Konut A.Ş. Genel Müdürü Cengiz Erdem ile buluştuk. Bilindiği gibi Malatya çarşı merkezinin inşa süreci Emlak Konut A.Ş. tarafından yürütülüyor. Bugün de son gelinen noktayı mevcut proje üzerinde detaylı konuştuk. Çevre Şehircilik Bakan Yardımcımız Vedat Gürgen ile de ayrı görüştük. Çarşı merkezi projesi planlandığı şekliyle ve hızla devam ediyor. Önümüzdeki hafta da Malatya'da Sayın Bakanımız Mehmet Özhaseki Beyefendi ile, tüm paydaşların katıldığı bir toplantı icra edeceğiz. Hayırlara vesile olsun.”
Önümüzdeki hafta bakan da geliyor gündem Malatya çarşısı olacak
 
Önümüzdeki hafta bakan da geliyor gündem Malatya çarşısı olacak
 
Önümüzdeki hafta bakan da geliyor gündem Malatya çarşısı olacak
 
# Malatya Çarşısı, son dakika Malatya çarşısı, Malatya çarşısı inşaat, Malatya çarşısı proje, Malatya çarşısı yapılı, Malatya çarşısı inşaası, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Vedat Gürgen, Emlak Konut, malatya emlak konut, son dakika Emlak Konut, Sami Er, malatya sami er, Abdurrahman Babacan, Malatya ak parti, AK Parti Malatya, ak parti malatya milletvekili, malatya, malatya son dakika, Busabah gazetesi, son dakika malatya, malatya merkez, malatya busabah gazetesi, malatya haber, son dakika malatya haberleri, Busabah malatya, Milletvekili, belediye başkanı, proje, Konut, Mehmet Özhaseki

27 Nis 2024 - 12:01 - Gündem

Mahreç  Besime Güner

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL