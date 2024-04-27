Hatay’da Antakya Kırıkhan Payas etkilenecek

Toroslar EDAŞ Hatay’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Hatay’da:
“Yarın 09.00-15.30 saatleri arasında Antakya ilçesine bağlı Hatay 2, Hatay (Mustafa Kemal Paşa) Entegreler Bitince Silinecek, Mert, Atatürk (Yeşilova), Yıldırım 7, Güneş-, Hatay (Yeşilova)-, Olgun, Paksoy, Şht. Yüzbş. Ferit Güneş, Bereket, Demirbilek, Erek, Ata 1, Ergün, Girişken, Haydar, Huzur 6, Oktay (Atatürk), Sinan, Vural, Yücedağ, Şht.Hikmet Erikli, Sencari, Kurtuluş, Mesire, Bekir Bereket, Oflazoğlu, Çankaya 2, Sencari (Mustafa Kemal Paşa)-, Can 1, Erol, Fuat, Yatkın, Hatay (Atatürk)-, Sakarya 3, Çay 2, Meyye, Ali Güzelmansur, Seymen bölgelerine,
Yarın 09.00-15.30 saatleri arasında Antakya ilçesine bağlı Samanlık, Oktay, Seyran, Derya 4, Filiz, Hasan Kablan, Yeşil 1, Yavuz-, Bucak, Atatürk 14, Yurtsever 3, Dumlupınar 3, Sunal, Ruhi Su, Mahzuni Şerif, Muhtar, Paklacı, Çerez, Esin, Malik Altın, Coşar, Nehir 2, Sanayi, Bedir, Çiçek 3, Akdemir, Şht.Er Erdal Alkan, Çiğdem 3, Özgün 1, Ezgi 1, Yavuz 2 bölgelerine,
Yarın 09.00-15.30 saatleri arasında Antakya ilçesine bağlı Bucak 1, Samanlık 1, Hatay 1, Kelek 3, Ruhi Su 1, Filiz 1, Bekir Bereket 1, Şht.Yüzbş.Ferit Güneş 1, Hatay 4, Dumlupınar 2, Derya 2, Mesire 1, Derya 1, Özgürlük 1, Yıldırım 4, Kışla, Cami 2, Okul, Cami 4, Tahtaköprü 2, Tahtaköprü 1, Yıldırım 6, İrebe, Dönmezler, Balcılar, Saygılılar, Orta, Uzunaliç 1, Uzunaliç 2 bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Kırıkhan ilçesine bağlı Çamlık, Neşe, Alparslan, Yörük bölgelerine,
Yarın 09.00-12.00 saatleri arasında Payas ilçesine bağlı 1001 Nolu, Çağlalık bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.