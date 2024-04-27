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Hatay’da Antakya Kırıkhan Payas etkilenecek

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Toroslar Elektrik Dağıtım AŞ. (Toroslar EDAŞ) tarafından Hatay’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Toroslar EDAŞ Hatay’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

Hatay’da Antakya Kırıkhan Payas etkilenecek mask
Hatay’da Antakya Kırıkhan Payas etkilenecek
Hatay’da Antakya Kırıkhan Payas etkilenecek
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Toroslar EDAŞ Hatay’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Hatay’da:

Hatay’da Antakya Kırıkhan Payas etkilenecek

“Yarın 09.00-15.30 saatleri arasında Antakya ilçesine bağlı Hatay 2, Hatay (Mustafa Kemal Paşa) Entegreler Bitince Silinecek, Mert, Atatürk (Yeşilova), Yıldırım 7, Güneş-, Hatay (Yeşilova)-, Olgun, Paksoy, Şht. Yüzbş. Ferit Güneş, Bereket, Demirbilek, Erek, Ata 1, Ergün, Girişken, Haydar, Huzur 6, Oktay (Atatürk), Sinan, Vural, Yücedağ, Şht.Hikmet Erikli, Sencari, Kurtuluş, Mesire, Bekir Bereket, Oflazoğlu, Çankaya 2, Sencari (Mustafa Kemal Paşa)-, Can 1, Erol, Fuat, Yatkın, Hatay (Atatürk)-, Sakarya 3, Çay 2, Meyye, Ali Güzelmansur, Seymen bölgelerine,

Hatay’da Antakya Kırıkhan Payas etkilenecek

Yarın 09.00-15.30 saatleri arasında Antakya ilçesine bağlı Samanlık, Oktay, Seyran, Derya 4, Filiz, Hasan Kablan, Yeşil 1, Yavuz-, Bucak, Atatürk 14, Yurtsever 3, Dumlupınar 3, Sunal, Ruhi Su, Mahzuni Şerif, Muhtar, Paklacı, Çerez, Esin, Malik Altın, Coşar, Nehir 2, Sanayi, Bedir, Çiçek 3, Akdemir, Şht.Er Erdal Alkan, Çiğdem 3, Özgün 1, Ezgi 1, Yavuz 2 bölgelerine,

Hatay’da Antakya Kırıkhan Payas etkilenecek

Yarın 09.00-15.30 saatleri arasında Antakya ilçesine bağlı Bucak 1, Samanlık 1, Hatay 1, Kelek 3, Ruhi Su 1, Filiz 1, Bekir Bereket 1, Şht.Yüzbş.Ferit Güneş 1, Hatay 4, Dumlupınar 2, Derya 2, Mesire 1, Derya 1, Özgürlük 1, Yıldırım 4, Kışla, Cami 2, Okul, Cami 4, Tahtaköprü 2, Tahtaköprü 1, Yıldırım 6, İrebe, Dönmezler, Balcılar, Saygılılar, Orta, Uzunaliç 1, Uzunaliç 2 bölgelerine,

Hatay’da Antakya Kırıkhan Payas etkilenecek

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Kırıkhan ilçesine bağlı Çamlık, Neşe, Alparslan, Yörük bölgelerine,

Hatay’da Antakya Kırıkhan Payas etkilenecek

Yarın 09.00-12.00 saatleri arasında Payas ilçesine bağlı 1001 Nolu, Çağlalık bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

Hatay’da Antakya Kırıkhan Payas etkilenecek
 

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27 Nis 2024 - 11:59 Hatay- Gündem

Mahreç  Besime Güner

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