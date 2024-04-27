Diyarbakır dikkat! 17 ilçenin tamamı etkilenecek

DEDAŞ Diyarbakır’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Diyarbakır’da:
“Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Bağlar ilçesine bağlı Tellikaya, Sarıdallı, Tavşantepe, Batıkarakoç, Özdemir, Çarıklı, Karacadağ, Kılıçkaya bölgelerine,
Yarın 07.00-18.00 saatleri arasında Ergani ilçesine bağlı Bagür, Sanayi, Fevzi Çakmak, Şirinevler, Bagür, Kömürtaş, Dicle, Aziziye, Kemaliye, Saray, Kemertaş, İstasyon, Sanayi, Fevzi Çakmak, Şirinevler, Bagür, Yeşilköy, Kömürtaş, Bahçekaşı, Dicle, Ortaağaç, Kortaş bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Bismil ilçesine bağlı Başhan, Belenli, Başaklı, Ambar, Üçtepe, Göksu, Türkmenhacı, Ulutürk, Seyit Hasan, Köseli bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Çermik ilçesine bağlı Saray, Çukur, Tepe, Sine, Kala, Eskibağ bölgelerine,
Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Çınar ilçesine bağlı Cumhuriyet, Yeni, Fatih, Bağıvar, Çarıklı, Şehitlik, Sati, Sarılar, Kervanpınar, Başaklı, Yuvacık, Şükürlü, Beşpınar, Üçtepe, Kazıktepe, Ortaşar, Taşhelvası, Höyükdibi bölgelerine,
Yarın 12.00-17.00 saatleri arasında Çüngüş ilçesine bağlı Yaygınkonak, Yenice, Çataldut, Yazyağmuru, Avut, Yaygınkonak, Albayrak bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Dicle ilçesine bağlı Altayköy, Gölbaşı, Bahçeköy, Koruköy, Baltacı, Uluçeşme, Başköy, Döğer, Sergenli, Tepebaşı, Acar, Bozoba, Kocaalan, Pınar, Baturköy, Üzümlü, Meydan, Durabeyli, Tepe, Uğrak, Arıköy, Gündüz bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Eğil ilçesine bağlı Koyunalan, Canveren, Dikentepe, Ekinciler, Çakmak, Balaban bölgelerine,
Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Hani ilçesine bağlı Serenköy, Uzunlar, Kırım, Merkez, Duru, Çardaklı, Yayvan, Soylu, Kırım bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Hazro ilçesine bağlı Uzunargıt, Sarıerik, Meşebağları, Kavaklıboğaz bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Kayapınar ilçesine bağlı Yolboyu Pirinçlik, Topraktaş, Oğlaklı, İnanöz, Topraktaş, Karacadağ, Oğlaklı, Kılıçkaya, Çömçeli, Ovabağ, Dişlibaşak, Beneklitaş, Karaçevre, Yeşilbağ, İnanöz, Sırımkeser, Sevindik, Karaburçak, Kaldırım, Yukarıakdibek, Kamışpınar, Kırkkoyun, Ortaören, Sakallı, Yiğityolu bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Kocaköy ilçesine bağlı Bahçe, Terdöken, Gedikalan, Koçbaba, Dadaş, Mutluca, Bağyurdu, Çökeksu, İncekavak, Ormankaya, Hürriyet, Sarıerik, Meşebağları, Sarıçanak, Varınca, Kavaklıboğaz, Kulaçtepe, Ülgen, Reşik, Kırmataş, Uzunargıt, Kırkkaşık, Gözlü, Oyuklu, Kabakaya, Kırmataş, Arkbaşı, Gökçen, Yenişehir, Kaya, Hacı Reşit, Kokulupınar, Tepecik, Bozbağlar, Günalan, Suçıktı, Eryolu bölgelerine,
Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Kulp ilçesine bağlı Baloğlu, Akçesir, Kayacık, Yuvacık, Başbuğ, Uzunova, Düzce, Koçkar, Turgut Özal, Yeşilköy, Tepecik, Güleç, Dolun, Yaylak, Akbulak, Argün, Karabulak, Konuklu, Özbek, Baloğlu, Narlıca, Ağaçlı, Bağcılar, Ayhan, Tuzla, Hamzalı, Alaca, Akçesir, Ünal, Yakıt, Çağlayan, Kurudere, Bayır, Ağaçkorur, Saltuk, Ağıllı, İnkaya bölgelerine,
Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Kulp ilçesine bağlı Karpuzlu, Aygün, Üçkuyu, Temran, Demirli, Güllük, Salkımlı, Taşköprü, Zeyrek, Uygur, Kamışlı, Akdoruk, Çukurca, Karaağaç, Elmalı, İslamköy, Barın, Kaynak, Koçkaya, Kaşyayla, Günyecik Mezra, Elmapınar Mezra, Şımdank, Turgut Özal, Yeşilköy, Tepecik, Özbek, Merkez Eski, Bağcılar, Merkez Yeni bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Lice ilçesine bağlı Gürbeyli, Baharlar, Yaprak, Çağlayan, Saydamlı, Yorulmaz, Akçabudak, Bayırlı, Baharlar, Gürbeyli, Müminağa, Yeşilburç, Muradiye, Çarşı, Oyuklu, Kılıçlı, Damar, Kıyı, Yenişehir, Türeli, Yünlüce, Hedik, Kutlu, Kabakaya, Tepe, Zümrüt, Yalımlı, Ulucak, Güldiken, Yaprak, Sığınak, Dallıca, Budak, Kıpçak, Üçdamlar, Çıralı, Dolapdere, Yukarıturalı, Gömeç, Serenköy, Çitlibahçe, Gözebaşı, Boyunlu, Ecemiş, Esenler bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Lice ilçesine bağlı Dolunay, Savat, Yalaza, Serin, Uçarlı, Güçlü, Abalı, Dibek, Dernek, Daralan, Şenlik, Karahasan, Muradiye, Çağdaş, Yolçatı, Arıklı, Çeper, Hedik, Kabakaya, Kıralan, Yamaçlı, Tuzla, Birlik, Ergin, Duru, Bağlan, Çavundur, Ortaç, Örtülü, Gökçe, Ziyaret, Çağlayan, Saydamlı, Yorulmaz, Akçabudak, Bayırlı, Baharlar bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Lice ilçesine bağlı Gürbeyli, Müminağa, Yeşilburç, Muradiye, Çarşı, Oyuklu, Kılıçlı, Damar, Kıyı, Yenişehir, Türeli, Yünlüce, Hedik, Kutlu, Kabakaya, Tepe, Zümrüt, Yalımlı, Ulucak, Güldiken, Yaprak, Sığınak, Dallıca, Budak, Kıpçak, Üçdamlar, Çıralı, Dolapdere, Dibek, Camikebir, Delvan, Mulla, Müminağa, Kelvan, Yeşilburç, Kali, Körtük, Karahasan, Kumluca, Şaar, Muradiye, Çarşı, Yenişehir bölgelerine,
Yarın 09.00-15.00 saatleri arasında Silvan ilçesine bağlı Yeniköy, Akçeltik, Yeşilköy, Yüksek, İncesu, Bahçe, Eskiocak, Çevriksu, Çiğil, Kıraçtepe, Yenidoğan, Feridun, Bağlar, Konak, Bahçelievler, Kale, Mescit, Yüksek, Camii, Selahattin, Görentepe, Babakaya, Boyunlu, Yenişehir, Dolapdere, Çaldere, Keklikdere, Bayrambaşı, Onbaşılar, Dağcılar, Çardak, Kayadere, Yazgı, Bayırdüzü, Ağartı, Darköprü, Karahacı, Sarıbuğday, Akçayır, Yuva, Duru, Görentepe, Babakaya, Boyunlu, Feridun, Bağlar, Yenişehir, Yüksek, Camii, Dolapdere, Çaldere, Keklikdere, Bayrambaşı, Onbaşılar, Dağcılar, Çardak, Kayadere bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Sur ilçesine bağlı Kuşburnu, Esenbağ, Sarıkamış, Köşk, Buçuktepe, Batıkarakoç, Karamus, Kırmasırt, Çarıklı, Yiğitçavuş, Karaçalı, Soğanlı, Koyungüden, Bostanpınar, Sarıkamış, Alibardak, Küçükakören, Sapanca, Ağaçlıdere, Mermeri, Tanışık, Sivritepe bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Yenişehir ilçesine bağlı Fabrika, Dokuzçeltik, Erimli, Kardeşler, Havacılar, Büyükkadı, Sarıkamış, Yukarıkılıçtaşı, Gencan, Güzelköy, Güvercinlik, Kesikağaç, İlbaş, Eser, Tanışık, Yolaltı, Elidolu, Dönümlü, Gürdoğan, Fabrika, Dokuzçeltik, Cumhuriyet, Gürdoğan, Çaytepe, Soğanlı, Büyükkadı, Yenice, Yarımca, Koyungüden, Süngüler, Bostanpınar, Sarıkamış, Alibardak, Sağdıçlı, Kavaklıbağ, Küçükakören, Arpaderesi, Çelikli, Mermer bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Yenişehir ilçesine bağlı Dervişhasan, Sapanca, Ağaçlıdere, Kumrucak, Mermeri, Karacaören, Fidanlar, Tanışık, Sivritepe, Heybelikonak, Alibey, Doluçanak, Kasımlı, Darköprü, Yeşilbahçe, Kutlualan, Şanlı, Kumluk, Çobantepe, Sarıbuğday, Gökçetevek, Bağdere, Sulubağ, Aşağıkaya, Çakıltaşı, Esenbağ, Yenice, Bahçecik, Bağpınar, Yenidoğan, Yeşilköy, Yeşilli, Kengerli, Yenievler, Köprübaşı, Beybulak, Çelikli, Mermer bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Yenişehir ilçesine bağlı Kumluçat, Konacık, Alabal, Sayarlar, Çubuklu, Harmanlar, Gültepe, Sarıyazma, Tezgeçer, Çataksu, Karaçimen, Kayayolu, Baroğlu, Eryolu, Kapaklıpınar, Baharlı, Kağıtlı, Karagöz, Tatlıçayır, Aslanoğlu, Güroluk, Erler, Oğuzlar, Akçay, Çavuşlu, Serçeler bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.