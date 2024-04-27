65 yıllık cezacı bulunan firari bakın nerede yakalandı

Gaziantep’te 5 ayrı suçtan 8 aydır aranan ve 65 yıl 9 ay 23 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.B. isimli şahıs, JASAT ekiplerince düzenlenen operasyon sonucunda Ankara'da yakalandı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çember operasyonu yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde JASAT ekiplerince yürütülen titiz planlama ve takip çalışmaları sonucunda 5 ayrı suçtan 8 aydır aranan ve 65 yıl 9 ay 23 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.B. isimli şahsın Ankara ili Altındağ ilçesinde bir adreste saklandığı tespit edildi. Şüpheli şahıs, JASAT ekiplerinin saklandığı adrese yaptığı operasyonla kıskıvrak yakalandı.
Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.