Bingöl’de İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince mahalle bazlı gerçekleştirilen şok uygulamalarda çok sayıda silah ele geçirildi.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü, asayiş şube ekiplerinin şüphe üzerine yaptığı çalışmalar ve mahalle bazlı şok uygulamalarda ele geçirilen malzemeleri açıkladı. 11 şüpheli şahsın tutuklandığı belirtilen açıklamada, “Asayiş Şube Müdürlüğünce meydana gelen olaylar, şüphe üzerine yapılan çalışmalar ve mahalle bazlı şok uygulamalarda 76 adet ruhsatsız tabanca, 77 adet uzun namlulu tüfek, 1 adet uzun namlulu AK-47 tüfek, 5 adet hap, 12 adet kurusıkı tabanca, 3 adet pompalı tüfek, 587 adet fişek ele geçirildi. Bu çalışmalarda 29 şüpheli şahıs yakalanırken 11 şüpheli şahıs da tutuklandı” denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı