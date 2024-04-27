Dron destekli trafik denetimleri sürüyor

Bingöl’de İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekiplerince dron destekli trafik denetimleri devam ediyor.
Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekiplerince, kent merkezinde trafik denetimleri aralıksız sürüyor. Trafik yoğunluğunun olduğu bölgelerde denetimler yapan ekipler, vatandaşlar emniyet kemeri ve hız konusunda da uyarıyor. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “İlimiz genelinde trafik akışının yoğun olduğu bölgelerde; hem trafik güvenliği hem de vatandaşlarımızın can güvenliği için trafik polislerimiz drone desteği ile denetim ve uygulamalarına aralıksız devam etmektedir” denildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.