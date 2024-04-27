- Bölge

Dron destekli trafik denetimleri sürüyor

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Bingöl’de İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekiplerince dron destekli trafik denetimleri devam ediyor.

Dron destekli trafik denetimleri sürüyor mask
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Bingöl’de İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekiplerince dron destekli trafik denetimleri devam ediyor.

Dron destekli trafik denetimleri sürüyor

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekiplerince, kent merkezinde trafik denetimleri aralıksız sürüyor. Trafik yoğunluğunun olduğu bölgelerde denetimler yapan ekipler, vatandaşlar emniyet kemeri ve hız konusunda da uyarıyor. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “İlimiz genelinde trafik akışının yoğun olduğu bölgelerde; hem trafik güvenliği hem de vatandaşlarımızın can güvenliği için trafik polislerimiz drone desteği ile denetim ve uygulamalarına aralıksız devam etmektedir” denildi.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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27 Nis 2024 - 11:20 Bingöl- Bölge

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