Pancar toplamak için dağı tırmanarak kilometrelerce yürüyorlar

Adıyaman’ın Gerger ilçesinde baharın gelişiyle beraber vatandaşlar pancar toplamaya başladı. Vatandaşların, pancar toplamak için dağı tırmanarak kilometrelerce yürümesi ise dikkat çekti.
Adıyaman’ın Gerger ilçesinde baharın gelişiyle beraber vatandaşlar pancar toplama mesaisi başladı. Özellikle Gerger’in Yeşilyurt Köyü'ndeki kadınlar ve diğer vatandaşlar, pancar toplamak için Avacığ dağına tırmanıp kilometrelerce yürüyor. Yüksek rakımlı Avacığ ve Kürdek dağlarına tırmanıp pancar toplayan vatandaşlar, topladıkları şifalı otları kurutarak ve taze bir şekilde yemek yaparak tüketiyor.
Dağlarda topladıkları pancar otlarının bir kısmını ise İstanbul’da veya diğer büyük illerde yaşayan yakınlarına gönderen köylüler, dağda birçok şifalı bitkinin olduğunu söylüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.