- Bölge

Pancar toplamak için dağı tırmanarak kilometrelerce yürüyorlar

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Adıyaman’ın Gerger ilçesinde baharın gelişiyle beraber vatandaşlar pancar toplamaya başladı. Vatandaşların, pancar toplamak için dağı tırmanarak kilometrelerce yürümesi ise dikkat çekti.

Pancar toplamak için dağı tırmanarak kilometrelerce yürüyorlar mask
Pancar toplamak için dağı tırmanarak kilometrelerce yürüyorlar
Pancar toplamak için dağı tırmanarak kilometrelerce yürüyorlar
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Adıyaman’ın Gerger ilçesinde baharın gelişiyle beraber vatandaşlar pancar toplamaya başladı. Vatandaşların, pancar toplamak için dağı tırmanarak kilometrelerce yürümesi ise dikkat çekti.

Pancar toplamak için dağı tırmanarak kilometrelerce yürüyorlar

Adıyaman’ın Gerger ilçesinde baharın gelişiyle beraber vatandaşlar pancar toplama mesaisi başladı. Özellikle Gerger’in Yeşilyurt Köyü'ndeki kadınlar ve diğer vatandaşlar, pancar toplamak için Avacığ dağına tırmanıp kilometrelerce yürüyor. Yüksek rakımlı Avacığ ve Kürdek dağlarına tırmanıp pancar toplayan vatandaşlar, topladıkları şifalı otları kurutarak ve taze bir şekilde yemek yaparak tüketiyor.

Pancar toplamak için dağı tırmanarak kilometrelerce yürüyorlar

Dağlarda topladıkları pancar otlarının bir kısmını ise İstanbul’da veya diğer büyük illerde yaşayan yakınlarına gönderen köylüler, dağda birçok şifalı bitkinin olduğunu söylüyor.

Pancar toplamak için dağı tırmanarak kilometrelerce yürüyorlar
 
Pancar toplamak için dağı tırmanarak kilometrelerce yürüyorlar
 
Pancar toplamak için dağı tırmanarak kilometrelerce yürüyorlar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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27 Nis 2024 - 11:17 Adiyaman- Bölge

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