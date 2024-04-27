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Aç kalınca bakın nere indi

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Elazığ’da aç kalan bir tilki yiyecek bulmak için şehir merkezine kadar indi.

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Elazığ’da aç kalan bir tilki yiyecek bulmak için şehir merkezine kadar indi.

Aç kalınca bakın nere indi

Olay Rüstempaşa Mahallesi’nde yaşandı. Doğal yaşam ortamında yiyecek bulamayan tilki, şehir merkezine kadar indi. İnsanların varlığından rahatsız olmayan tilkiyi fark eden vatandaşlar, o anları cep telefonu ile kayıt etti. Uzun süre yiyecek arayan tilki daha sonra gözden kayboldu.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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27 Nis 2024 - 11:15 - Bölge

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