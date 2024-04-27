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Örtü altı çilekte ilk hasat

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Elazığ’da örtü altında yetiştirilip 10 ay hasadı yapılan çilek bahçesinde yılın ilk hasadı başladı.

Örtü altı çilekte ilk hasat mask
Örtü altı çilekte ilk hasat
Örtü altı çilekte ilk hasat
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Elazığ’da Uluova bölgesine özgü, tadı ve aromasıyla yöre halkının vazgeçilmezi olan çilekte hasat başladı. Geçen yıllara oranla yağışların fazla olması nedeniyle rekoltenin yüksek olduğu Elazığ’da yılın ilk örtü altı çileği toplandı. Sabah erken saatlerde mesaiye başlayan işçiler, hem günlük olarak topladıkları çilekleri aracılarla alıcılara ulaştırarak pazarda yerini almasını sağlıyor hem de ekonomik kazanç elde ediyor.

Örtü altı çilekte ilk hasat

YILIN 10 AYINDA ÜRETİLİYOR

Yaklaşık 16 yıldır merkeze bağlı Kuyulu köyünde hem tarlada hem de örtü altında çilek yetiştiren Necati Karataş, çileğin bu sene kilogramının 60 liradan satıldığını kaydetti. Yetiştirdikleri çileğin rağbet gördüğünü belirten üretici Necati Karataş “Örtü altında yaklaşık 16 yıldır çilek üretimi yapıyoruz. Bu sezonda örtü altı çileğimizi üretmeye ve toplamaya başladık. Mahsulleri alıyoruz. Bu bittiğinde bu sefer tarlada işler başlıyor. Dönüşümlü olarak yılın 10 ayında çilek üretiyoruz. Kuyulu çileğimiz çok güzel. Buna ek olarak çeşit gelişimini sağladık. Daha kaliteli, verimi çok, raf ömrü uzun ve aroması daha güzel olan çilek cinsi olan kabalacını getirdik. Bunu yılın 10 ayında üretiyoruz. Genelde mahsulümüzü yakın çevreye ulaştırıyoruz. Fiyatlarımız şuanda 60 lira civarında toptan gidiyor ve çileğimiz rağbet görüyor. Üretim olduğu sürece tüketim, pazarda problemimiz yok” dedi.

Örtü altı çilekte ilk hasat

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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27 Nis 2024 - 11:12 Elaziğ- Bölge

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