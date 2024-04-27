27 Nis 2024 - 10:43- Gündem G:

Tekirdağ’da Muratlı Ergene Çorlu Çerkezköy Malkara ve Saray etkilenecek

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Elektrik sağlayıcıları tarafından Tekirdağ’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Tekirdağ’da yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…

Tekirdağ’da Muratlı Ergene Çorlu Çerkezköy Malkara ve Saray etkilenecek mask
Tekirdağ’da Muratlı Ergene Çorlu Çerkezköy Malkara ve Saray etkilenecek
Tekirdağ’da Muratlı Ergene Çorlu Çerkezköy Malkara ve Saray etkilenecek
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Elektrik sağlayıcıları tarafından Tekirdağ’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Tekirdağ’da yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…

Tekirdağ’da Muratlı Ergene Çorlu Çerkezköy Malkara ve Saray etkilenecek

Elektrik sağlayıcıları tarafından, Tekirdağ’da bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıklandı. Bu açıklamaya göre:

28 NİSAN TEKİRDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

İLÇE: MURATLI

Mahalle Adı

Merkez-İstiklalkurtpınar Osb

Tahmini Kesinti Süresi

8 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

28.04.2024 Pazar Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

28.04.2024 Pazar Saati: 17:00

Tekirdağ’da Muratlı Ergene Çorlu Çerkezköy Malkara ve Saray etkilenecek

İLÇE: MURATLI

Mahalle Adı

Merkez-İstiklalkurtpınar Osb

Tahmini Kesinti Süresi

8 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

28.04.2024 Pazar Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

28.04.2024 Pazar Saati: 17:00

Tekirdağ’da Muratlı Ergene Çorlu Çerkezköy Malkara ve Saray etkilenecek

İLÇE: ERGENE

Mahalle Adı

Merkez-Vakıflar Osb

Tahmini Kesinti Süresi

6,5 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

28.04.2024 Pazar Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

28.04.2024 Pazar Saati: 15:30

Tekirdağ’da Muratlı Ergene Çorlu Çerkezköy Malkara ve Saray etkilenecek

İLÇE: ERGENE

Mahalle Adı

Merkez-Vakıflar Osb

Tahmini Kesinti Süresi

6,5 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

28.04.2024 Pazar Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

28.04.2024 Pazar Saati: 15:30

Tekirdağ’da Muratlı Ergene Çorlu Çerkezköy Malkara ve Saray etkilenecek

İLÇE: ÇORLU

Mahalle Adı

Merkez-Hatip

Tahmini Kesinti Süresi

6 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

28.04.2024 Pazar Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

28.04.2024 Pazar Saati: 15:00

Tekirdağ’da Muratlı Ergene Çorlu Çerkezköy Malkara ve Saray etkilenecek

İLÇE: ÇERKEZKÖY

Mahalle Adı

Merkez-Veliköy Osb

Tahmini Kesinti Süresi

3 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

28.04.2024 Pazar Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

28.04.2024 Pazar Saati: 12:00

İLÇE: ÇORLU

Mahalle Adı

Merkez-Türkgücü Osb

Tahmini Kesinti Süresi

3 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

28.04.2024 Pazar Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

28.04.2024 Pazar Saati: 12:00

Tekirdağ’da Muratlı Ergene Çorlu Çerkezköy Malkara ve Saray etkilenecek

İLÇE: ÇORLU

Mahalle Adı

Merkez-Türkgücü Osb

Tahmini Kesinti Süresi

3 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

28.04.2024 Pazar Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

28.04.2024 Pazar Saati: 12:00

İLÇE: MALKARA

Mahalle Adı

Merkez-İbribey

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

28.04.2024 Pazar Saati: 10:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

28.04.2024 Pazar Saati: 12:00

İLÇE: MALKARA

Mahalle Adı

Merkez-Karamurat

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

28.04.2024 Pazar Saati: 10:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

28.04.2024 Pazar Saati: 12:00

İLÇE: ERGENE

Mahalle Adı

Merkez-Velimeşe Osb

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

28.04.2024 Pazar Saati: 12:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

28.04.2024 Pazar Saati: 14:00

İLÇE: SARAY

Mahalle Adı

Merkez-Göçerler

Tahmini Kesinti Süresi

6 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

28.04.2024 Pazar Saati: 13:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

28.04.2024 Pazar Saati: 19:00

İLÇE: MALKARA

Mahalle Adı

Merkez-Hacıevhat

Tahmini Kesinti Süresi

2,5 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

28.04.2024 Pazar Saati: 13:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

28.04.2024 Pazar Saati: 15:30

 

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27 Nis 2024 - 10:43 Tekirdağ- Gündem

Mahreç  Besime Güner

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