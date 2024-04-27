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Edirne’de Süloğlu Enez Keşan Merkez ve Havsa etkilenecek

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Elektrik sağlayıcıları tarafından Edirne’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Edirne’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…

Edirne’de Süloğlu Enez Keşan Merkez ve Havsa etkilenecek mask
Edirne’de Süloğlu Enez Keşan Merkez ve Havsa etkilenecek
Edirne’de Süloğlu Enez Keşan Merkez ve Havsa etkilenecek
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Elektrik sağlayıcıları tarafından Edirne’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Edirne’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…

Edirne’de Süloğlu Enez Keşan Merkez ve Havsa etkilenecek

Elektrik sağlayıcıları tarafından, Edirne’de bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıklandı. Bu açıklamaya göre:

28 NİSAN EDİRNE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

İLÇE: KEŞAN

Mahalle Adı

Merkez-Büyük Cami

Tahmini Kesinti Süresi

6 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

28.04.2024 Pazar Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

28.04.2024 Pazar Saati: 15:00

Edirne’de Süloğlu Enez Keşan Merkez ve Havsa etkilenecek

İLÇE: SÜLOĞLU

Mahalle Adı

Akardere-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

8 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

28.04.2024 Pazar Saati: 09:30

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

28.04.2024 Pazar Saati: 17:30

Edirne’de Süloğlu Enez Keşan Merkez ve Havsa etkilenecek

29 NİSAN EDİRNE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İLÇE: ENEZ

Mahalle Adı

Merkez-Gaziömerbey

Tahmini Kesinti Süresi

6 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

29.04.2024 Pazartesi Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

29.04.2024 Pazartesi Saati: 15:00

Edirne’de Süloğlu Enez Keşan Merkez ve Havsa etkilenecek

İLÇE: KEŞAN

Mahalle Adı

Sazlıdere-Sazlıdere

Tahmini Kesinti Süresi

6 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

29.04.2024 Pazartesi Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

29.04.2024 Pazartesi Saati: 15:00

Edirne’de Süloğlu Enez Keşan Merkez ve Havsa etkilenecek

İLÇE: MERKEZ

Mahalle Adı

Merkez-Karaağaç

Tahmini Kesinti Süresi

3 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

29.04.2024 Pazartesi Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

29.04.2024 Pazartesi Saati: 12:00

Edirne’de Süloğlu Enez Keşan Merkez ve Havsa etkilenecek

İLÇE: MERKEZ

Mahalle Adı

Merkez-Yıldırım Beyazıt

Tahmini Kesinti Süresi

3 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

29.04.2024 Pazartesi Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

29.04.2024 Pazartesi Saati: 12:00

Edirne’de Süloğlu Enez Keşan Merkez ve Havsa etkilenecek

İLÇE: HAVSA

Mahalle Adı

Merkez-Cumhuriyet

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

29.04.2024 Pazartesi Saati: 14:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

29.04.2024 Pazartesi Saati: 16:00

Edirne’de Süloğlu Enez Keşan Merkez ve Havsa etkilenecek

İLÇE: HAVSA

Mahalle Adı

Bostanlı-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

29.04.2024 Pazartesi Saati: 14:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

29.04.2024 Pazartesi Saati: 16:00

İLÇE: HAVSA

Mahalle Adı

Köseömer-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

29.04.2024 Pazartesi Saati: 14:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

29.04.2024 Pazartesi Saati: 16:00

İLÇE: HAVSA

Mahalle Adı

Bostanlı-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

29.04.2024 Pazartesi Saati: 14:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

29.04.2024 Pazartesi Saati: 16:00

İLÇE: KEŞAN

Mahalle Adı

Gökçetepe

Tahmini Kesinti Süresi

6 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

30.04.2024 Salı Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

30.04.2024 Salı Saati: 15:00

 

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27 Nis 2024 - 10:35 Edirne- Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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