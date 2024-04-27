- Gündem

Kırklareli’de Pınarhisar Lüleburgaz Merkez ve Babaeski etkilenecek

ABONE OL Google News Sayfamız

Elektrik sağlayıcıları tarafından Kırklareli’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Kırklareli’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…

Kırklareli’de Pınarhisar Lüleburgaz Merkez ve Babaeski etkilenecek mask
Kırklareli’de Pınarhisar Lüleburgaz Merkez ve Babaeski etkilenecek
Kırklareli’de Pınarhisar Lüleburgaz Merkez ve Babaeski etkilenecek
+3
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Elektrik sağlayıcıları tarafından Kırklareli’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Kırklareli’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…

Kırklareli’de Pınarhisar Lüleburgaz Merkez ve Babaeski etkilenecek

Elektrik sağlayıcıları tarafından, Kırklaerli’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıklandı. Bu açıklamaya göre:

28 NİSAN KIRKLARELİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

İLÇE: PINARHİSAR

Mahalle Adı

Kaynarca-Işıklar

Tahmini Kesinti Süresi

11 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

28.04.2024 Pazar Saati: 08:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

28.04.2024 Pazar Saati: 19:00

Kırklareli’de Pınarhisar Lüleburgaz Merkez ve Babaeski etkilenecek

İLÇE: PINARHİSAR

Mahalle Adı

Kaynarca-Akarlar

Tahmini Kesinti Süresi

11 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

28.04.2024 Pazar Saati: 08:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

28.04.2024 Pazar Saati: 19:00

Kırklareli’de Pınarhisar Lüleburgaz Merkez ve Babaeski etkilenecek

İLÇE: PINARHİSAR

Mahalle Adı

Merkez-Dere

Tahmini Kesinti Süresi

11 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

28.04.2024 Pazar Saati: 08:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

28.04.2024 Pazar Saati: 19:00

Kırklareli’de Pınarhisar Lüleburgaz Merkez ve Babaeski etkilenecek

İLÇE: PINARHİSAR

Mahalle Adı

Kaynarca-Yenicamii

Tahmini Kesinti Süresi

11 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

28.04.2024 Pazar Saati: 08:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

28.04.2024 Pazar Saati: 19:00

Kırklareli’de Pınarhisar Lüleburgaz Merkez ve Babaeski etkilenecek

İLÇE: LÜLEBURGAZ

Mahalle Adı

Büyükkarıştıran-Yeni

Tahmini Kesinti Süresi

8 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

28.04.2024 Pazar Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

28.04.2024 Pazar Saati: 17:00

Kırklareli’de Pınarhisar Lüleburgaz Merkez ve Babaeski etkilenecek

İLÇE: LÜLEBURGAZ

Mahalle Adı

Büyükkarıştıran-Yeni

Tahmini Kesinti Süresi

8 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

28.04.2024 Pazar Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

28.04.2024 Pazar Saati: 17:00

İLÇE: MERKEZ

Mahalle Adı

Merkez-Karakaş

Tahmini Kesinti Süresi

4 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

28.04.2024 Pazar Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

28.04.2024 Pazar Saati: 13:00

İLÇE: BABAESKİ

Mahalle Adı

Müsellim-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

6 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

28.04.2024 Pazar Saati: 10:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

28.04.2024 Pazar Saati: 16:00

 

# Elektrik sağlayıcıları, son dakika, son dakika Elektrik sağlayıcılarıü, Elektrik kesintisi, kırklareli elektrik kesintisi, son dakika kırklareli, son dakika elektrik kesintisi

27 Nis 2024 - 10:30 Kirklareli- Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL