Kırklareli’de Pınarhisar Lüleburgaz Merkez ve Babaeski etkilenecek

Elektrik sağlayıcıları tarafından Kırklareli’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Kırklareli’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…

Elektrik sağlayıcıları tarafından, Kırklaerli’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıklandı. Bu açıklamaya göre:

28 NİSAN KIRKLARELİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

İLÇE: PINARHİSAR

Mahalle Adı

Kaynarca-Işıklar

Tahmini Kesinti Süresi

11 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

28.04.2024 Pazar Saati: 08:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

28.04.2024 Pazar Saati: 19:00

İLÇE: PINARHİSAR

Mahalle Adı

Kaynarca-Akarlar

Tahmini Kesinti Süresi

11 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

28.04.2024 Pazar Saati: 08:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

28.04.2024 Pazar Saati: 19:00

İLÇE: PINARHİSAR

Mahalle Adı

Merkez-Dere

Tahmini Kesinti Süresi

11 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

28.04.2024 Pazar Saati: 08:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

28.04.2024 Pazar Saati: 19:00

İLÇE: PINARHİSAR

Mahalle Adı

Kaynarca-Yenicamii

Tahmini Kesinti Süresi

11 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

28.04.2024 Pazar Saati: 08:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

28.04.2024 Pazar Saati: 19:00

İLÇE: LÜLEBURGAZ

Mahalle Adı

Büyükkarıştıran-Yeni

Tahmini Kesinti Süresi

8 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

28.04.2024 Pazar Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

28.04.2024 Pazar Saati: 17:00

İLÇE: LÜLEBURGAZ

Mahalle Adı

Büyükkarıştıran-Yeni

Tahmini Kesinti Süresi

8 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

28.04.2024 Pazar Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

28.04.2024 Pazar Saati: 17:00

İLÇE: MERKEZ

Mahalle Adı

Merkez-Karakaş

Tahmini Kesinti Süresi

4 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

28.04.2024 Pazar Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

28.04.2024 Pazar Saati: 13:00

İLÇE: BABAESKİ

Mahalle Adı

Müsellim-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

6 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

28.04.2024 Pazar Saati: 10:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

28.04.2024 Pazar Saati: 16:00