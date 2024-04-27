27 Nisan 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler

“ Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 27 Nisan 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. 27 Nisan 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
27 Nisan 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
“Park Eczanesi
Valilik yanı, Vilayet Parkı karşısı
24 saat açık
Orkide Eczanesi
Tandoğan Mahallesi, Buhara Caddesi, No:28/C, Altıntaş Düğün Salonu yanı
24 saat açık
Tarçın Eczanesi
Yeni Devlet Hastanesi Ağız Diş Sağlığı arkası, Ergenekon Köprüsü bitimi
24 saat açık
Dörtyol Eczanesi
Fahri Kayahan Bulvarı, Nikâh Sarayı yanı, Konteyner Kent, No:12, Yeşilyurt
24 saat açık
Aksu Eczanesi
Alacakapı Mahallesi, Benzinlik Caddesi
24 saat açık”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.