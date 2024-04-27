27 Nis 2024 - 10:08- Sağlık G:

27 Nisan 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler

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“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 27 Nisan 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. 27 Nisan 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

27 Nisan 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler mask
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Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 27 Nisan 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. 27 Nisan 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

27 Nisan 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

“Park Eczanesi

Valilik yanı, Vilayet Parkı karşısı

24 saat açık

Orkide Eczanesi

Tandoğan Mahallesi, Buhara Caddesi, No:28/C, Altıntaş Düğün Salonu yanı

24 saat açık

Tarçın Eczanesi

Yeni Devlet Hastanesi Ağız Diş Sağlığı arkası, Ergenekon Köprüsü bitimi

24 saat açık

Dörtyol Eczanesi

Fahri Kayahan Bulvarı, Nikâh Sarayı yanı, Konteyner Kent, No:12, Yeşilyurt

24 saat açık

Aksu Eczanesi

Alacakapı Mahallesi, Benzinlik Caddesi

24 saat açık”

 

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27 Nis 2024 - 10:08 - Sağlık

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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