Malatya'ya toz taşınımı uyarısı

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerinde seyredeceği; rüzgârın güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği belirtildi.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından Malatya için yapılan toz taşınım uyarısında, “Bölge genelinde cuma günü gece saatlerine kadar yer yer toz taşınımı beklendiğinden, başta sağlık problemleri olmak üzere görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Malatya-Merkez ve ilçelerindeki hava sıcaklık derecelerinin de verildiği açıklamada hava sıcaklıklarının şu şekilde olması bekleniyor:

“Merkez: Parçalı yer yer çok bulutlu; öğle saatlerinde yerel olmak üzere kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27 derece,

Akçadağ: Parçalı yer yer çok bulutlu; öğle saatlerinde yerel olmak üzere kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27 derece,

Arapgir: Parçalı yer yer çok bulutlu; öğle saatlerinde yerel olmak üzere kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27 derece,

Arguvan: Parçalı yer yer çok bulutlu; öğle saatlerinde yerel olmak üzere kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25 derece,

Battalgazi: Parçalı yer yer çok bulutlu; öğle saatlerinde yerel olmak üzere kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29 derece,

Darende: Parçalı yer yer çok bulutlu; öğle saatlerinde yerel olmak üzere kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28 derece,

Doğanşehir: Parçalı yer yer çok bulutlu; öğle saatlerinde yerel olmak üzere kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26 derece,

Doğanyol: Parçalı yer yer çok bulutlu; öğle saatlerinde yerel olmak üzere kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30 derece,

Hekimhan: Parçalı yer yer çok bulutlu; öğle saatlerinde yerel olmak üzere kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27 derece,

Kale: Parçalı yer yer çok bulutlu; öğle saatlerinde yerel olmak üzere kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 3 derece,

Kuluncak: Parçalı yer yer çok bulutlu; öğle saatlerinde yerel olmak üzere kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27 derece,

Pütürge: Parçalı yer yer çok bulutlu; öğle saatlerinde yerel olmak üzere kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27 derece,

Yazıhan: Parçalı yer yer çok bulutlu; öğle saatlerinde yerel olmak üzere kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28 derece,

Yeşilyurt: Parçalı yer yer çok bulutlu; öğle saatlerinde yerel olmak üzere kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28 derece.”