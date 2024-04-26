O ilde ‘kuduz hastalığı’ alarmı

Hatay'ın Defne ilçesinde büyükbaş hayvanlara saldıran bir köpeğin kuduz olduğunun tespit edilmesi sonrasında, önlemler alınmaya başlandı.

Defne ilçesi Meydancık Mahallesi'nde sahipsiz bir köpeğin 22 Nisan'da büyükbaş hayvanlara saldırması üzerine çiftlik işletmecisi, durumu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildirdi. İhbarın ardından, Defne Belediyesi ekipleri harekete geçerek saldırgan köpeği yakaladı ve müşahede altına aldı. Ancak, köpek 23 Nisan'da öldü. Ölüm sebebinin kuduz şüphesi olduğu belirtildi ve köpekten alınan numune, Adana Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğüne gönderilerek analiz edildi. Yapılan analiz sonucunda köpeğin kuduz olduğu kesinleşti.

Bu gelişmeler üzerine, kuduz hastalığının merkezi olan Merkezi Meydancık Mahallesi ve bitişik olan Güneysöğüt Mahallesi'ne hayvan giriş ve çıkışı yasaklandı. Ayrıca, hastalığın görüldüğü bölgelerde başıboş kedi ve köpekler ile vahşi hayvanların Defne Belediyesi ve Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından aşılanıp bakım evlerinde tutulmaları kararlaştırıldı. Hasta hayvan tarafından ısırılan insanların sağlık teşkilatı ile iletişime geçmeleri sağlanacak ve konu Defne İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından takip edilecek. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde başlatılan kuduz hastalığıyla mücadele çalışmaları titizlikle devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı