Yüzde 218’den yüzde 39’a Malatya’da kira fiyatları düşüyor mu?

Büyükşehirler düzeyinde nisan ayı bazında yapılan bir araştırma kira artışı ile ilgili verileri ortaya koydu. Vatandaşların artık çok pahalı olduğu için kiralık ev aramayı bırakıp konteynere yerleşerek TOKİ konutlarının bitmesi için beklediği Malatya’da istatistiklerdeki düşüş ise dikkat çekti.

TEMMUZ 2023’TE YÜZDE 218’Dİ

Bilindiği üzere Kahramanmaraş merkezli depremlerin ağır yıkıma neden olduğu Malatya’da kira fiyatları o kadar yükselmişti ki metropol şehir İstanbul’u sollayıp kira artış istatistiklerinde ilk sıraya yerleşmişti. Öyle ki en son Temmuz 2023’te Malatya’da kira artış oranları yüzde 218,2’e ulaşmış, 30 büyükşehir içerisinde kira artış oranı en yüksek şehirlerden biri olarak üçüncü sıraya yerleşilmişti.

Bu bağlamda vatandaşlar kiralık ev aramayı bırakıp konteynere yerleşerek TOKİ konutlarının bitmesi için bekleyince istatistikler de, listeler de haliyle değişti.

GEÇEN AYA GÖRE DÜŞÜŞ

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) tarafından yapılan araştırma ile satılık konut piyasasının nabzı ölçüldü. Nisan ayı bazında yapılan araştırmaya göre geçen ay kira artış hızı yüzde 65,8 olan Malatya’da bu ay bahsi geçen oran yüzde 39,4’e düştü.

EN YÜKSEK ARTIŞ OLAN BÜYÜKŞEHİRLER

Araştırmaya göre, mart ayında yıllık ortalama cari kira artışı ülke genelinde yüzde 55,1 olurken büyükşehirlerdeki cari kira artış hızları farklılık gösterdi. En yüksek fiyat artışı görülen iller Erzurum (yüzde 168,4), Diyarbakır (yüzde 155,5), Van (yüzde 152,9), Şanlıurfa (yüzde 145,7) ve Mardin (yüzde 144,5) oldu.

EN DÜŞÜK ARTIŞ OLAN BÜYÜKŞEHİRLER

En düşük kira artışının görüldüğü iller İstanbul (yüzde 57,3), Mersin (yüzde 46,7), Malatya (yüzde 39,4), Muğla (yüzde 25) ve Antalya (yüzde 19,2) oldu. Mart verilerine göre bu 5 şehirde yıllık kira fiyatı artış oranı yıllık TÜFE enflasyon oranından (yüzde 68,5) düşük. Dolayısıyla, bu illerde de kira getirisi elde etme amaçlı konut satın almanın artık cazip bir yatırım alternatifi olmadığı söylendi.

Bu bağlamda verilere göre aslında Malatya’da ciddi bir kira düşüşünün olmadığı ancak eskisi gibi zamların da yapılmadığı görülüyor.