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Pastörize sütte kuş gribi virüsü! Kuş gribi nedir, belirtileri nelerdir, nasıl bulaşır?

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ABD Gıda ve İlaç İdaresinin açıklamasına göre, bazı pastörize süt örneklerinde kuş gribine neden olan H5N1 virüsünün parçaları bulundu. Bu haber dünya gündemine otururken, kuş gribi ve belirtileri ise merak konusu oldu.

Pastörize sütte kuş gribi virüsü! Kuş gribi nedir, belirtileri nelerdir, nasıl bulaşır malatya haber mask
Pastörize sütte kuş gribi virüsü! Kuş gribi nedir, belirtileri nelerdir, nasıl bulaşır?
Pastörize sütte kuş gribi virüsü! Kuş gribi nedir, belirtileri nelerdir, nasıl bulaşır malatya haber
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ABD Gıda ve İlaç İdaresinin açıklamasına göre, bazı pastörize süt örneklerinde kuş gribine neden olan H5N1 virüsünün parçaları bulundu. Bu haber dünya gündemine otururken, kuş gribi ve belirtileri ise merak konusu oldu.

Pastörize sütte kuş gribi virüsü! Kuş gribi nedir, belirtileri nelerdir, nasıl bulaşır?

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

TRT Haber'in Cnet'ten derlediği habere göre, ABD Gıda ve İlaç İdaresinin açıklamasına göre, bazı pastörize süt örneklerinde kuş gribine neden olan H5N1 virüsünün parçaları bulundu. Aynı habere göre pastörizasyonun kuş gribi virüsünü etkisiz hale getirmesi ve onu bulaşıcı olmayan bir hale getirmesi de bekleniyor. Öte yandan ABD Tarım Bakanlığı tarafından kuş gribinin yayılmasını engellemek amacıyla eyalet sınırlarını geçen ineklerin test edilmesini gerektiren federal bir emir yayınlandı.

Pastörize sütte kuş gribi virüsü! Kuş gribi nedir, belirtileri nelerdir, nasıl bulaşır?

KUŞ GRİBİ NEDİR?

Kuş gribi tavuk vebası olarak da biliniyor. Başta su kuşları ve yırtıcı kuşlar olmak üzere yabani kuşlar arasında geniş çapta yayılan, influenza A (H5N1) virüslerinin neden olduğu grip benzeri bir hastalık olarak tanımlanan kuş gribi kuşları enfekte ediyor ancak zaman zaman insanlara da bulaşıyor.

Pastörize sütte kuş gribi virüsü! Kuş gribi nedir, belirtileri nelerdir, nasıl bulaşır?

BELİRTİLERİ NELERDİR?

Göz iltihabı
Ateş
Öksürük
Baş ağrısı
Boğaz ağrısı
Mide bulantısı
kusma
İshal
Kas ağrısı
Vücut ağrısı
Nefes darlığı
Akciğer rahatsızlıkları
Solunum yetmezliği

Pastörize sütte kuş gribi virüsü! Kuş gribi nedir, belirtileri nelerdir, nasıl bulaşır?

NASIL BULAŞIR?

Kuş gribi virüsü; Hasta kanatlılarla temasla,
Yabani kuşlarla doğrudan temasla,
Dışkı, solunum akıntıları ya da bunların bulaştığı eşyalarla temasla,
Virüs bulaşmış yem, su ve yem kabı benzeri ekipmanlarla temasla,
Giysi, ayakkabı ya da kişilerin direk teması (bir yerden bir yere taşınma) ile,
Birbirine çok yakın kümesler arası hava yolu ile bulaşır.

Pastörize sütte kuş gribi virüsü! Kuş gribi nedir, belirtileri nelerdir, nasıl bulaşır?

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26 Nis 2024 - 23:50 Malatya- Yaşam

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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