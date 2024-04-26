Pastörize sütte kuş gribi virüsü! Kuş gribi nedir, belirtileri nelerdir, nasıl bulaşır?

ABD Gıda ve İlaç İdaresinin açıklamasına göre, bazı pastörize süt örneklerinde kuş gribine neden olan H5N1 virüsünün parçaları bulundu. Bu haber dünya gündemine otururken, kuş gribi ve belirtileri ise merak konusu oldu.

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

TRT Haber'in Cnet'ten derlediği habere göre, ABD Gıda ve İlaç İdaresinin açıklamasına göre, bazı pastörize süt örneklerinde kuş gribine neden olan H5N1 virüsünün parçaları bulundu. Aynı habere göre pastörizasyonun kuş gribi virüsünü etkisiz hale getirmesi ve onu bulaşıcı olmayan bir hale getirmesi de bekleniyor. Öte yandan ABD Tarım Bakanlığı tarafından kuş gribinin yayılmasını engellemek amacıyla eyalet sınırlarını geçen ineklerin test edilmesini gerektiren federal bir emir yayınlandı.

KUŞ GRİBİ NEDİR?

Kuş gribi tavuk vebası olarak da biliniyor. Başta su kuşları ve yırtıcı kuşlar olmak üzere yabani kuşlar arasında geniş çapta yayılan, influenza A (H5N1) virüslerinin neden olduğu grip benzeri bir hastalık olarak tanımlanan kuş gribi kuşları enfekte ediyor ancak zaman zaman insanlara da bulaşıyor.

BELİRTİLERİ NELERDİR?

Göz iltihabı

Ateş

Öksürük

Baş ağrısı

Boğaz ağrısı

Mide bulantısı

kusma

İshal

Kas ağrısı

Vücut ağrısı

Nefes darlığı

Akciğer rahatsızlıkları

Solunum yetmezliği

NASIL BULAŞIR?

Kuş gribi virüsü; Hasta kanatlılarla temasla,

Yabani kuşlarla doğrudan temasla,

Dışkı, solunum akıntıları ya da bunların bulaştığı eşyalarla temasla,

Virüs bulaşmış yem, su ve yem kabı benzeri ekipmanlarla temasla,

Giysi, ayakkabı ya da kişilerin direk teması (bir yerden bir yere taşınma) ile,

Birbirine çok yakın kümesler arası hava yolu ile bulaşır.