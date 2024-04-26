Bugün Malatya’da neler oldu?

Malatya’da bugün neler oldu? Hangi gelişmeler yaşandı? Malatya özelinde yaşanan son dakika haberler nelerdi? İşte BUSABAH Medya’nın gündemine yansıyan tüm gelişmeler…

MGTC Başkanı Mehmet Aydın’dan Er ve Gürkan açıklaması

Bakış Açısı’nın konuğu olan ve yaptığı açıklamalarla Malatya gündeminde önemli bir yer bulan MGTC Başkanı Mehmet Aydın, geçtiğimiz günlerde Malatya’ya hak sahiplikleri dışında 15 bin konut müjdesini veren Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er’in bu açıklamasını değerlendirdi. Aydın, “Sami Bey önce evi yıkılanların evini getirinde o da kalsın. Evi yıkılanların evini yapmadınız, kimi kandırıyorsunuz. Milleti aptal zannediyorlar. Bir de biz Sami Er’e neden güvenelim?" dedi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19995559/mgtc-baskani-mehmet-aydindan-er-ve-gurkan-aciklamasi



Bakanlık açıkladı: Son kez uzatılıyor Mücbir sebep hali uzatıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, halen mücbir sebep hali devam eden Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ilinin Islahiye ve Nurdağı ilçelerindeki mükellefler için 30 Nisan 2024 Salı günü sona erecek olan mücbir sebep halinin, son kez uzatılarak 31 Ağustos 2024 Cumartesi gününe kadar süreceğini bildirdi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19996675/bakanlik-acikladi-son-kez-uzatiliyor-mucbir-sebep-hali-uzatildi



Malatya’da sular durulmuyor! Esnaf çaresiz

Malatya’da depremzede esnaflar için yapılan geçici iş merkezine dadanan şahıs, bir cep telefoncu dükkanına girerek yaklaşık 180 bin TL’lik malzeme çaldı. Esnaflar geçtiğimiz aylarda da aynı merkezde yaşanan hırsızlığa önlem alınmasını istedi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19994566/malatyada-sular-durulmuyor-esnaf-caresiz



Malatya’ya yüksekten bakan adam Kule vinç operatörü anlattı

Malatya 6 Şubat depremlerinden ağır hasar alarak birçok yapı stokunu kaybetti. Çarşı merkezinde ağır hasarlı binalar yıkılırken yeni yapılacak çarşı için çalışmalar sürüyor. Birçok işçi, kamyon şoförü, mühendis ve mimar inşa süreci için çalışmalarına devam ederken 100 metre kadar yükseklikte çalışan kule vinç operatörü merak konusu oldu.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/video/19993499/malatyaya-yuksekten-bakan-adam-kule-vinc-operatoru-anlatti



Muhalefet günaydın! "9 milyar nerede, hesap verin"

CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız, uzun bir süredir hem ulusal hem de Malatya yerel basınının gündemini meşgul eden Malatya Büyükşehir Belediyesinin borçları ve gündeme ilişkin bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/video/19991689/muhalefet-gunaydin-9-milyar-nerede-hesap-verin



Kayısı fiyatı en az ne kadar olmalı?

Rekolte açıklamasının çiftçilere faydası olmadığını savunan Pütürge Ziraat Odası Başkanı Kürşat Ayaydın, rekolte açıklaması yerine yıl sonu yapılan ihracat rakamlarıyla rekoltenin belirlenebileceğini dile getirdi. Rekolte açıklamasından sonra kayısı fiyatına çok düşük fiyat verilmeye çalışıldığını ileri süren Ayaydın, kayısı fiyatının en az 7 dolar olması gerektiğini söyledi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19991353/kayisi-fiyati-en-az-ne-kadar-olmali



“Bayramdan önce 15 liraydı, şu anda 25 lira”

Havaların ısınmaya başlaması ve yeni mahsul ürünlerin tezgâhlara inmesi ile birlikte birçok üründe fiyatlar düşüş gösterdi. Ancak soğan bunun tam aksine zamlandı. Bayramdan sonra kuru soğanda fiyatların yükseldiği söyleyen esnaf İzzettin Polat, “Soğan bayramdan bir hafta önce ucuzdu, bayramdan sonra fiyatlar yükselmeye başladı. Bayramdan önce 15 liraydı, şu anda 25 lira” dedi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19990691/bayramdan-once-15-liraydi-su-anda-25-lira



Kapalı Çarşı yıkılacak mı?

Malatya’da altın başta olmak üzere birçok değerli maden ve takı ticaretinin yapıldığı şehrin en eski çarşılarından biri olan İnönü Kapalı Çarşısı ile ilgili ortaya atılan iddialar Malatyalı birçok vatandaşı tedirgin ediyor. Uzmanlar çarşısının acil olarak yıkılmasını talep ederken esnaflar ise çarşının yıkılmasını istemiyorlar.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19990205/kapali-carsi-yikilacak-mi