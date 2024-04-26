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Hatay'da silahlı saldırıda hayatını kaybeden imam son yolculuğuna uğurlandı

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Hatay'ın İskenderun ilçesine bağlı Denizciler Mahallesi'nde, sabah namazı için görevli olduğu Çamlık Camisi'ne giderken komşusu tarafından silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden 40 yaşındaki Hasan İnci'nin cenazesi, bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Hatay'da silahlı saldırıda hayatını kaybeden imam son yolculuğuna uğurlandı mask
Hatay'da silahlı saldırıda hayatını kaybeden imam son yolculuğuna uğurlandı
Hatay'da silahlı saldırıda hayatını kaybeden imam son yolculuğuna uğurlandı
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Hatay'ın İskenderun ilçesine bağlı Denizciler Mahallesi'nde, sabah namazı için görevli olduğu Çamlık Camisi'ne giderken komşusu tarafından silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden 40 yaşındaki Hasan İnci'nin cenazesi, bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Hatay'da silahlı saldırıda hayatını kaybeden imam son yolculuğuna uğurlandı

Olayın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan imamın karşı komşusu, adli süreç devam ederken İnci'nin yakınları tarafından İskenderun Devlet Hastanesi morgundan alınarak Nihal Atakaş Cami'ye getirildi.

Hatay'da silahlı saldırıda hayatını kaybeden imam son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze namazı, camide toplanan cemaat tarafından ikindi vaktinin ardından kılındı. Dualarla ve gözyaşlarıyla eşliğinde gerçekleşen cenaze namazının ardından İnci'nin naaşı, Çankaya Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Hatay'da silahlı saldırıda hayatını kaybeden imam son yolculuğuna uğurlandı

Tüm cami cemaati ve yakınları, İnci'ye son görevlerini yaparak dualarla uğurladılar. Olayın ayrıntıları üzerindeki soruşturma ise devam ediyor.

Hatay'da silahlı saldırıda hayatını kaybeden imam son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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26 Nis 2024 - 22:42 - Asayiş

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