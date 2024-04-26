Malatya sanayisi için AR-GE hedefi Malatya bunu hak ediyor

Teknoloji çalışmalarıyla yeni projeler yapmak isteyen girişimcilere destek olan Malatya Teknopark, sanayiden çarşı esnafına kadar çeşitli sektörlerin birlikte kalkınması ile AR-GE kültürünü yüceltmeyi hedefliyor. Teknokent Genel Müdürü Doç. Dr. Hasan Yılmaz,

“Malatya'nın sanayisine AR-GE'yi taşıyalım. Sanayicilerimizi ve projesi olan gençlerimizi vakit kaybetmeden buraya bekliyoruz. Her dönem bir tane proje pazarı yapmayı planlıyoruz”

diyerek, önemli bilgiler aktardı.

Malatya’nın ilk ve tek Teknoparkı 2012 yılında faaliyetine başladı. Teknopark, 82 firması ve 400 kişilik çalışma kadrosu olan bir kuruluş. Kâr amacı güdülmeden kurulan bu yapıya yeni firmalar kazandırıldığını söyleyen Teknokent Genel Müdürü Doç. Dr. Hasan Yılmaz,

“Sağlık sektöründe çok ciddi bir proje geliyor. Malatya'mızın önde gelen elektrik enerji sektöründe olan birkaç firma burada ve AR-GE projesine başlıyor. Bizim de üniversite sanayi işbirliği çalışmalarımız var. Teknopark’ta özellikle yerel firmaların yer almasını ve buradaki süreçlere katılmasını bekliyoruz”

dedi.

“TEKNOPARK KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞ”

Teknopark hakkında bilgilendirme yapan Teknokent Genel Müdürü Doç. Dr. Hasan Yılmaz,

“Teknopark 2009 yılında kanun kararıyla kuruldu ve 2012 yılında faaliyete geçti. Kanunen kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olarak kuruluyor. Asıl işimiz yazılım, bilişim, AR-GE projelerinde vatandaşlarımıza hizmet sunmaktır. Girişimcileri desteklemek, firmaların ticarileşmesini sağlamaktır. Bugün itibariyle 82 firma Teknoparkta yer almaktadır. Diğer sektörlere baktığımızda sağlıkta 4, elektronikte 2, kimyada 2, enerjide 2 ve tarımda 1 firmamız var. Bu çeşitliliğin sayısını ve niteliğini arttırmak istiyoruz”

şeklinde konuştu.

AR-GE PORTAL SİSTEMİ

Teknokent Genel Müdürü Yılmaz, Bakanlığın hazırladığı sistem ile birlikte portal aracılığı ile hızlı ve etkin hizmet sağladıklarını söyleyerek,

“Şu an kullandığımız AR-GE portal sistemi, Bakanlık sistemi ile uyumlu çalışıyor. Girişimci firmalarımız bizden aldıkları link ile giriş yaparak projelerini dolduruyorlar. Evraklar sisteme yükleniyor. Gereksiz süreçler ve kırtasiye giderleri oluşmuyor. AR-GE portalında kör hakem uygulaması kullanıyoruz. Hangi hakem olduğunu firma bilmiyor. Hakemlerden gelen onaya göre 2 hakem veya 3 hakemin kabulüyle firmanın projesini kabul ediyoruz. Ayrıca her ay düzenli olarak yönetim kurulunu topluyoruz. Yönetim kurulumuzda bu projeler geliyor ve hakem raporlarını okuyoruz. Projesi başarılı olan girişimciler yönetim kurulu kararıyla bölgeye giriş yapabiliyor”

sözlerine yer verdi.

“AR-GE KÜLTÜRÜNÜ YÜCELTMEK”

Yapılan projelerle AR-GE kültürünü geliştirmek istediklerini belirten Teknokent Genel Müdürü Hasan Yılmaz şu şekilde anlattı:

“AR-GE Portal sürecini başarıyla tamamlayan kişi burada AR-GE çalışması yapabilir. Yazılımsa yazılım, donanımsa donanım, kimya ise kimya, enerjiyse enerji, tarım, imalat, aklınıza hangi sektör geliyorsa. Bunların hepsinin bir AR-GE çalışması var. Bizim amacımız burada AR-GE kültürünü yüceltmek. Ürüne dönüştürmek, Patentini almak, ticarileşmek ve markalaşmak. Teknoparkın vizyonunu bu şekilde genişleteceğiz.”

“BİRLİKTE AYAĞA KALKACAĞIZ”

Teknokent Genel Müdürü Yılmaz, tüm yapılarla aynı anda hareket ederek Malatya’yı ayağa kaldırılmasının uygun olacağını belirterek,

“Malatya depremden oldukça büyük bir yara aldı. Bu yarayı hepimiz en derinlere kadar hissettik. Şehrin çarşısıyla, pazarıyla, evleriyle, AR-GE'siyle, sanayisiyle birlikte kalkınması beklenir. Teknolojide ve sanayide de aynı çalışmayı, aynı özveriyi göstermemiz lazım. Bu anlamda Teknoparkın rolünün büyük olduğunun farkındayız. Çünkü Malatya'da bir tane teknopark var. Kamu ortaklığı olan bir yapı ve girişimcilere destek oluyor. AR-GE kültürünü geliştirmek, AR-GE yaparak ülkemizin, devletimizin, vatandaşlarımızın ortak iddiasına, ortak geleceğine somut çıktılar, nitelikli ve katma değeri yüksek ürünler geliştireceğiz. Bunu yapay zekayla, yazılımla ve donanımla yapacağız”

ifadelerini kullandı.

“TAŞIN ALTINA ELİMİZİ DEĞİL, GÖVDEMİZİ KOYDUK”

Teknokent Genel Müdürü Hasan Yılmaz, deprem sonrası teknokent olarak üzerine düşen görevleri yerine getirdiğini söyleyerek,

“Deprem sonrası Malatya Teknopark bir gün bile kapanmadı. Depremin 2’nci günü sayın bakanlarımız, Valimiz, OHAL valileri, il yönetimi, İnönü Üniversitesi Rektörü bulunduğu toplantıda Malatya Teknopark arazisinin 180 dönümlük alana konteyner kent kurulması kararlaştırıldı. 2.150 adet konteyner ile yaklaşık 12 bin kişi buraya yerleşti. Biz o gün taşın altına elimizi değil gövdemizi koyduk. Gerçekten Malatya'da çok güzel bir yardımlaşma örneği sergilendi. Süreçte Teknopark binası kullanılmaya başlandı. Bölgemizi ve binamızı AFAD ekipleri, Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Emniyet ve Jandarma görevlileri ve Kızılay kullandı. Güneş enerjisi panellerinin hemen altındaki boşluklara 6 adet çadır kuruldu. Yaklaşık 6 ay yemek ve etkinlik çadırı olarak kullanıldı”

diye konuştu.

“YENİ FİRMALAR KAZANDIRDIK”

Depremden sonra Teknopark’a yeni firmalar da kazandırıldığını belirten Teknokent Genel Müdürü Yılmaz,

“Depremden sonra bazı firmalarımız deprem nedeniyle ayrıldılar veya faaliyetlerini sonlandırdılar. Ancak süreç içerisinde yeni başvurular ve projeleri de kabul ederek deprem öncesi konuma geldik. Depremden sonra çok amaçlı salonu tadilatla ayağa kaldırdık. Vatandaşın, gençlerin, öğrencilerin ve girişimcilerin hizmetine sunduk. Bu salonda 20 masa ve sandalye var. Her masada internet ve elektrik var. Yerde de 30 tane renkli minder sinerji ve farklı bir yapı oluşsun diye yaptık. Bu salonda girişimcilikle alakalı, eğitimler, seminerler düzenlemeyi planlıyoruz. İlk etkinliklere başladık.”

ifadelerine yer verdi.

“MALATYA'NIN SANAYİSİNE AR-GE'Yİ TAŞIYALIM”

Teknokent Genel Müdürü Hasan Yılmaz, son olarak projesi olan herkesi Teknopark’a beklediğini söyleyerek,

“Malatya'nın sanayisine AR-GE'yi taşıyalım. Sanayicilerimizi ve projesi olan gençlerimizi vakit kaybetmeden buraya bekliyoruz. Her dönem bir tane proje pazarı yapmayı planlıyoruz. Sanayicisi, öğrencisi ve esnafı gelsin. Teknopark bütün firmalara kapısını açtı. Malatya'mızda girişimcileri, proje fikirleri olan öğrencilerimizi, gençlerimizi ve AR-GE fikirlerini olgunlaştırmak ve bunları projeye dönüştürmek için davet ediyoruz. Farklı fikirlerin ve girişimcilerin daima destekçisi olacağız”

sözleriyle cümleleri noktaladı.