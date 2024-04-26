Malatya’da kına gecesi maliyeti ne kadar? Genç kızların hayaline ekonomi darbesi

Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla düğün sezonu açıldı. Düğün öncesi yapılan kına gecesi adeti ise her genç kızın hayali. Ancak son zamanlarda yaşanan ekonomik sıkıntılar kına gecelerini de vurdu. Evlenmek isteyen ve şaşaalı bir kına hayali kuran genç kızların hevesi maalesef kursaklarında kalıyor.

Kına gecesi için alınacak malzeme maliyetleri birçok sebepten dolayı değişkenlik gösteriyor. El işçiliği, üzerindeki malzemesi ve gösterişli olması gibi faktörler ürün maliyetine yansıyor. Kına malzemelerinde fiyat artışı yaşanmaya devam etse de evlilik hayali kuran çiftlerin önüne geçemiyor.

“Kına gecesi için alınan malzemeler neler? Kına malzemelerinin fiyatları ne kadar? Kına malzemelerinde neden fiyat artışı yaşanıyor?”

sorularını merak edenler için kına malzemesi satan esnaflar BUSABAH Medya’ya konuştu.

“GEÇEN SENE 50 TL’YE SATILAN BU SENE 150 TL’YE SATILIYOR”

Malzeme fiyatlarında yaşanan artışla zararda olduğunu belirten Esnaf Selçuk Köksal,

“İşletmemizde kına malzemelerimiz, düğün malzemelerimiz, söz bohçalarımız ve çeyiz sandıklarımız bulunmaktadır. Kına malzemelerimiz geçen seneye nazaran bu sene fiyatlarında artış yaşanmaktadır. Sattığımız ürünleri bu sene gidip yerinde alıyoruz. Mesela 100’lü kına kına torbasını geçen sene 50 TL’ye satıyorduk. Şu an 150 TL’ye satıyoruz. Bazen elimizde olan stoklu ürünleri müşteriye eski fiyattan satıyoruz. Bir hafta önce Bursa’dan ve İstanbul’dan aldığım ürünlerin fiyatıyla sattığım ürünlerin fiyatını karşılaştırınca biz zarardayız”

şeklinde konuştu.

“YİNE DE REKABETİMİZ VAR”

Esnaf Köksal, kına malzemeleri pahalı olsa da satışı yapıldığını söyleyerek,

“Gelin örtülerinde, dağıtmalı kınalarda ve açık kınalarda fazla artış yaşandı. 3,5 TL’ye sattığımız oyun mendilleri şu an 15 TL’ye satıyoruz. Ham maddesi olmadığından bayağı bir fiyat artışı oldu. Mal bulunmadığı için toptancılardan sürekli tepki alıyoruz. Kına sepetlerimiz yine aynı şekilde. 100 TL’ye sattığımız kına sepetlerinde tepsisiyle beraber 300-500 TL fiyat aralığında satılıyor. Bir düğün sezonunda 4 paket kına satıyorduk. Müşteri 400 tane kına alırken 200 tane kına alıyor. Hatta bazı müşterilerimiz çok pahalı kına dağıtmasak da olur deyip almıyor. Müşteri onun yerine ihtiyacı olan ürünler alıyor. Sonuçta bu kına malzemesi atılacak diye düşünüyor. Ama yine de rekabetimiz var. Çünkü düğün ömürde bir kere olan bir şey olduğu için gelinler gözünde bir şey koymuyor. Bu yüzden mecburiyetten alıyorlar”

ifadelerini kullandı.

“İŞÇİLİĞİ FAZLA, GÖSTERİŞİ BOL”

Köksal,

“Teflerin fiyatı 10-15 TL arasında değişiyor. Gelin kına tepsilerimiz 75-100 TL fiyatları arasında satılıyor. Çok güzel şekilde isimleri yazılı gelin tefleri yapıyoruz. Çünkü artık gelinler bunu öneriyor bir de hatıra olarak kalıyor. Gelin örtülerimiz 75 TL’den başlayıp 250-300 TL’ye kadar satılıyor. Tabii gelin örtülerimizde Fransız gipürlü, zeytin dalı, boncuk incili ve su yolu şeklinde işçiliği fazla, gösterişi bol olduğundan daha pahalıya satılıyor”

diye konuştu.

“TESTİ KIRMA ADETİ”

Esnaf Köksal, kına gecesi için alınan malzemelerin nasıl kullanıldığını şu şekilde anlattı:

“Nedimelerin çayda çıra oynaması için mumlar satıyoruz. Düğün salonunda kına yapacaklar içi ledli mum, açık alanda kına yapacaklar için ateş mum veriliyor. Gelinler kına gecesinde oynayarak testi kırıyorlar. İçine bozuk para, küçük şekerler ve bereket getirsin diye buğday koyuluyor. Malatya usulü olan testi kırma adeti çok eskiden gelin eve gelince kırardı. Şu anda gelinler kına gecesinde oynayarak testiyi kırıyor.”

“FİYATLAR ARASINDA YÜZDE 70 FARK VAR”

Bazı şartlardan dolayı fiyat artışının yaşandığını söyleyen Esnaf Mustafa Kanmaz,

“Şu anda Türkiye'de fiyatlar nasıl artıyorsa bizim sektörde de otomatikman aynı şartlarda, aynı şekilde artıyor. A mamulü 5 TL artmışken, bu mamul 10 TL artmadı. Günümüz şartlarında kına malzeme fiyatları da artıyor. Çünkü işçilik maliyetleri, malzeme maliyetleri arttı ve haliyle ürünlere yansıdı. Geçen sene kına malzeme fiyatlarıyla bu sene malzeme fiyatları arasında yüzde 70 fark var. Geçen sene dükkanlar yoktu. 2022 yılının yazı işler çok güzeldi. Şimdi Malatya'da nüfus azaldı, insanların tercihleri değişti”

diye konuştu.

“ESKİSİ GİBİ BÜYÜK KÂRLAR YAPMAK MÜMKÜN DEĞİL”

Esnaf Kanmaz, eskisinden daha çok gider olduğu için kâr yapılmadığını söyleyerek,

“2022 yılında gelen müşteriler bin TL’ye veya bin 500 TL’ye toplu alarak malzemelerini alırlardı. Şu anda 5 TL’ye satılan mendil 10 TL’ye satılıyor. Testi geçen sene 50 TL’ye satılırken bu sene 120 TL’ye satılıyor. Önceden elimizde kalan ürünleri eski fiyattan vermeye gayret ediyoruz. Yeni gelen ürünler zamlı olduğu için eskisi gibi büyük karlar yapmak mümkün değil. Aynı zamanda giderlerimiz önceki kadar değil. Şimdi personel gideri, kira ödemesi ve büyük yerimiz olmadığından maliyetleri düşürmeye çalışıyoruz. Gayet de faydası oldu. Bu yaz satışlar iyi olur diye düşünüyoruz”

şeklinde konuştu.

“İŞÇİLİK VERGİSİ, İŞÇİ MALİYETİ 30 BİN TL”

Son olarak işçilik maliyelerinin artış göstermesiyle ürünlere yüklenildiğini belirten Esnaf Mustafa Kanmaz,

“Kına sepetleri ve tepsisi takım olarak 150 TL’den başlayıp 500 TL’ye kadar satılıyor. Kına örtüleri 100 TL’den başlayıp 350 TL’ye kadar satılıyor. Fiyat artışlarının sebebi ise maliyetler arttı. Bunun işçilik vergisi, işçi maliyeti 30 bin TL oldu. Bunlar nereye yüklenecek? Ürünlere yüklenecek. Gelen ürünler kumaşı, yapıştırıcısı, boncuğu olmak üzere birçok ürün ithal olduğundan bunlar hep maliyetli gösteriyor. Temennimiz Malatya'nın normal hayata dönmesidir”

ifadelerine yer verdi.