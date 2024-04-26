Boşanma davası sonrası kavga: Polis memuru yaralandı

Gaziantep Adliyesi'nde, 2. Aile Mahkemesi'nde görülen bir boşanma davası sonrasında taraflar arasında yaşanan arbede ve tartışma büyük bir kaosa neden oldu.

İddiaya göre, mahkeme salonunda çıkan kavgaya avukatlar da dahil oldu.

Kavgayı ayırmak için müdahale eden polis memuru M.K. (47), taraflar arasındaki gerginliği yatıştırmaya çalışırken yüzüne aldığı darbeler sonucu hafif şekilde yaralandı. Tedbir amacıyla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayın ardından polis ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar sonucunda kavgaya karışan taraflar hakkında yasal işlem başlatıldı. Konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Mahkemelerin duygusal durumların yüksek olduğu alanlar olduğu göz önüne alındığında, benzer olayların önüne geçebilmek için adliyelerde güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiği üzerinde durulabilir.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı