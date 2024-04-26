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Boşanma davası sonrası kavga: Polis memuru yaralandı

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Gaziantep'te boşanma davası sonrası taraflar ve avukatlar arasındaki kavgayı ayırmak isteyen polis memuru hafif şekilde yaralandı.

Boşanma davası sonrası kavga: Polis memuru yaralandı mask
Boşanma davası sonrası kavga: Polis memuru yaralandı
Boşanma davası sonrası kavga: Polis memuru yaralandı
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Gaziantep Adliyesi'nde, 2. Aile Mahkemesi'nde görülen bir boşanma davası sonrasında taraflar arasında yaşanan arbede ve tartışma büyük bir kaosa neden oldu.

İddiaya göre, mahkeme salonunda çıkan kavgaya avukatlar da dahil oldu.

Boşanma davası sonrası kavga: Polis memuru yaralandı

Kavgayı ayırmak için müdahale eden polis memuru M.K. (47), taraflar arasındaki gerginliği yatıştırmaya çalışırken yüzüne aldığı darbeler sonucu hafif şekilde yaralandı. Tedbir amacıyla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Boşanma davası sonrası kavga: Polis memuru yaralandı

Olayın ardından polis ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar sonucunda kavgaya karışan taraflar hakkında yasal işlem başlatıldı. Konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Boşanma davası sonrası kavga: Polis memuru yaralandı

Mahkemelerin duygusal durumların yüksek olduğu alanlar olduğu göz önüne alındığında, benzer olayların önüne geçebilmek için adliyelerde güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiği üzerinde durulabilir.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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26 Nis 2024 - 21:31 - Gündem

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