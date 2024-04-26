Şırnak'ta silah kaçakçılığı operasyonu: 7 kişi gözaltında

Şırnak'ta yasa dışı silah imalatı ve silah kaçakçılığına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, suç lideri de dahil olmak üzere 7 kişi gözaltına alındı.

Operasyonlar, 4-17 Nisan tarihleri arasında İdil ve Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı ile Şırnak İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi.

Operasyonlar neticesinde 1 adet silah imalathanesi ve çok sayıda silah ile mühimmat ele geçirildi. Toplamda 22 ruhsatsız av tüfeği, 136 adet av tüfeği mühimmatı, 1 adet uçaksavar mermisi, 2 adet Kalaşnikov piyade tüfeği, 6 adet Kalaşnikov piyade tüfeği şarjörü, 40 adet Kalaşnikov piyade tüfeği mühimmatı, 1 adet makineli tabanca, 2 adet tabanca, 4 adet kurusıkı tabanca, 4.200 adet tabanca mühimmatı, 122 adet kurusıkı tabanca mühimmatı, bin 16 adet tabanca şarjörü, 218 adet tabanca kabzası, 16 adet tabanca yayı, 30 adet kabza pimi, ve 70 adet silah yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Operasyon kapsamında, suç lideri de dahil olmak üzere toplam 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarma işlemleri devam ediyor. Operasyonun, silah kaçakçılığına ve organize suç örgütlerine karşı etkili bir mücadele olduğu belirtiliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı