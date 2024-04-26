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Mardin'de mısır yüklü TIR'ın devrilmesi: 2 yaralı

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Mardin'in Kızıltepe ilçesi İpekyol'unda meydana gelen trafik kazasında, mısır yüklü bir TIR'ın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Mardin'de mısır yüklü TIR'ın devrilmesi: 2 yaralı mask
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Mardin'in Kızıltepe ilçesi İpekyol'unda meydana gelen trafik kazasında, mısır yüklü bir TIR'ın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Kazanın öğle saatlerinde ilçeye bağlı kırsal Akziyaret Mahallesi Viranşehir istikametinde meydana geldiği öğrenildi.

Mardin'de mısır yüklü TIR'ın devrilmesi: 2 yaralı

Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 33 AIS 476 plakalı mısır yüklü tırın devrilmesi sonucu M.C. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak ardından Kızıltepe Devlet Hastanesine sevk etti.

Kazanın ardından yolda jandarma ekiplerinin müdahalesiyle kontrollü bir şekilde ulaşım sağlandı. Yetkililer, kazayla ilgili inceleme başlatıldığını belirtti. Detaylı soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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26 Nis 2024 - 21:25 - Gündem

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