Mardin'de mısır yüklü TIR'ın devrilmesi: 2 yaralı

Mardin'in Kızıltepe ilçesi İpekyol'unda meydana gelen trafik kazasında, mısır yüklü bir TIR'ın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Kazanın öğle saatlerinde ilçeye bağlı kırsal Akziyaret Mahallesi Viranşehir istikametinde meydana geldiği öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 33 AIS 476 plakalı mısır yüklü tırın devrilmesi sonucu M.C. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak ardından Kızıltepe Devlet Hastanesine sevk etti.

Kazanın ardından yolda jandarma ekiplerinin müdahalesiyle kontrollü bir şekilde ulaşım sağlandı. Yetkililer, kazayla ilgili inceleme başlatıldığını belirtti. Detaylı soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı