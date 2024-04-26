Belediye Başkanı açıkladı İşte Doğanşehir Belediyesinin borcu

Yerel yönetimleri belirleme üzere 31 Mart’ta yapılan seçimlerde el değiştiren Doğanşehir Belediyesinin borcunu açıklayan yeni Belediye Başkanı Mehmet Bayram, şeffaf belediyecilik vurgusu yaptı.

Doğanşehir Belediye Başkanı Mehmet Bayram, Belediyenin borcunu sosyal medya hesabından paylaştı. Başkan Mehmet Bayram, şeffaf belediyecilik vurgusu yaptı.

İŞTE O BORÇ

Bayram,

“Şeffaf belediyecilik ilkesi ile 31 Mart 2024 tarihinde belediyeyi devir aldıktan sonraki borç durumunu gösteren mali tabloyu kamuoyumuzla paylaşıyoruz”

notuyla paylaştığı bilgilere göre belediyenin borcunun 42 milyon 243 bin 963 TL…

Başkan Bayram’ın paylaştığı tabloya göre, nisan ayında İller Bankası kaynaklı 8 milyon 78 bin TL gelir bulunuyor.

Belediyenin personel gideri 11 milyar 273 milyon 561 bin 48 TL…

Birlik ve sendika üyelik aidatı 216 milyon 460 TL…

Tedarikçilere ödenmeyen borçlar 3 milyar 313 milyon 41 bin 3 TL…

Kredi borçları 15 milyar 120 milyon 560 bin 40 TL…

Vergi borçları 276 milyon 790 bin 60 TL…

SGK prim borçları 16 milyar 134 milyon 876 bin 14 TL…

Kıdem tazminat ödemesi 148 milyon 795 bin 72 TL…

Fatura borçları 62 milyon 550 bin 58 TL…

Belediye iştiraki esnafa ödenmeyen 1 milyar 798 milyon 520 bin 70 TL…

Ekmek fabrikası doğal gaz abonelik ücreti 135 milyon TL…

Maaş ödemelerinden kalan bakiye 5 milyar 37 milyon 368 bin 6 TL…