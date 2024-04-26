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Otomobil beton çitlere çarpıp takla attı: 3 yaralı

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Sivas'ın Gürün ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı. Kaza, Gürün ilçesi Konakpınar köyü mevkiinde gerçekleşti.

Otomobil beton çitlere çarpıp takla attı: 3 yaralı mask
Otomobil beton çitlere çarpıp takla attı: 3 yaralı
Otomobil beton çitlere çarpıp takla attı: 3 yaralı
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Sivas'ın Gürün ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı. Kaza, Gürün ilçesi Konakpınar köyü mevkiinde gerçekleşti.

Otomobil beton çitlere çarpıp takla attı: 3 yaralı

Edinilen bilgilere göre, T.Y. yönetimindeki 58 ADD 316 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton çitlere çarparak takla attı. Kazada sürücü ile araçta bulunan H.Ö. ve B.F. yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Otomobil beton çitlere çarpıp takla attı: 3 yaralı

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gürün Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ancak, yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Otomobil beton çitlere çarpıp takla attı: 3 yaralı

Kaza ile ilgili detaylı inceleme başlatıldı. Kazanın neden meydana geldiği ve şoförün durumuyla ilgili daha fazla bilgi almak üzere soruşturma devam ediyor.

Otomobil beton çitlere çarpıp takla attı: 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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26 Nis 2024 - 21:04 - Gündem

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