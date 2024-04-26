Otomobil beton çitlere çarpıp takla attı: 3 yaralı

Sivas'ın Gürün ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı. Kaza, Gürün ilçesi Konakpınar köyü mevkiinde gerçekleşti.

Edinilen bilgilere göre, T.Y. yönetimindeki 58 ADD 316 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton çitlere çarparak takla attı. Kazada sürücü ile araçta bulunan H.Ö. ve B.F. yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gürün Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ancak, yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kaza ile ilgili detaylı inceleme başlatıldı. Kazanın neden meydana geldiği ve şoförün durumuyla ilgili daha fazla bilgi almak üzere soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı