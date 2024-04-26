Yabancı uyruklu kadın ticaretine yönelik operasyon: 3 kişi yakalandı

Samsun'da polis ekipleri tarafından yabancı uyruklu kadınları zorla çalıştırıp fuhşa sürükleyenlere yönelik başarılı bir operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda, Kırgız uyruklu bir kadın ile birlikte 3 kişi yakalandı. Kadınlar arasında yapılan operasyonda 6 mağdur da kurtarıldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbari bilgiler doğrultusunda harekete geçerek Kırgız uyruklu M.A. adlı kadının, Özbekistan ve Azerbaycan'dan yasal yollardan kadın getirerek Türkiye'de zorla çalıştırdığı ve fuhuşa zorladığını tespit etti. Ayrıca, H.G. adlı bir şahsın da kadınlara fuhuş yaptırdığı ve E.Y. adlı bir başka şahsın da kadınları zorla çalıştırdığı ortaya çıkarıldı.

Polis operasyonunda Kırgız uyruklu M.A. ile Türk vatandaşı E.Y. ve H.G. yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon sonucunda kurtarılan 6 mağdur kadının da sınır dışı edilmesi için çalışma başlatıldı.

Sorguları tamamlanan M.A. adlı kadın ile E.Y. ve H.G. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. E.Y. ve H.G. savcıya ifade verdikten sonra serbest bırakılırken, nöbetçi mahkemeye çıkarılan M.A. adlı kadın "insan ticareti" suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı