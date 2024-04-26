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Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

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Samsun'da uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı mask
Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
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Samsun'da uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen C.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen C.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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26 Nis 2024 - 20:57 - Gündem

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