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Şanlıurfa'da fiziksel engelli genç su birikintisinde boğuldu

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Ortanca Kırsal Mahallesi'nde 25 yaşındaki fiziksel engelli genç, girdiği su birikintisinde boğularak yaşamını yitirdi. Olay, öğle saatlerinde meydana geldi.

Şanlıurfa'da fiziksel engelli genç su birikintisinde boğuldu mask
Şanlıurfa'da fiziksel engelli genç su birikintisinde boğuldu
Şanlıurfa'da fiziksel engelli genç su birikintisinde boğuldu
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Ortanca Kırsal Mahallesi'nde 25 yaşındaki fiziksel engelli genç, girdiği su birikintisinde boğularak yaşamını yitirdi. Olay, öğle saatlerinde meydana geldi.

Şanlıurfa'da fiziksel engelli genç su birikintisinde boğuldu

Alınan bilgilere göre, yanında kimsenin olmadığı sırada serinlemek amacıyla su birikintisine giren Mustafa Durdu, çıkamayarak boğuldu. Uzun bir süre haber alınamayan Durdu'ya ait elbiselerin su birikintisi yanında bulunması üzerine köylüler, kendi çabalarıyla genç adamı aramaya başladı. Ancak başarılı olamayınca jandarma ve AFAD'dan yardım istendi.

Şanlıurfa'da fiziksel engelli genç su birikintisinde boğuldu

Olay yerine sevk edilen arama kurtarma ve dalgıç ekiplerinin çabaları sonucunda Mustafa Durdu'nun cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bu üzücü olay, genç yaşta hayatını kaybeden bir fiziksel engelli gencin ailesini ve çevresini derin bir üzüntüye boğdu.

Şanlıurfa'da fiziksel engelli genç su birikintisinde boğuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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26 Nis 2024 - 20:54 - Gündem

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