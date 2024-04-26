Şanlıurfa'da fiziksel engelli genç su birikintisinde boğuldu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Ortanca Kırsal Mahallesi'nde 25 yaşındaki fiziksel engelli genç, girdiği su birikintisinde boğularak yaşamını yitirdi. Olay, öğle saatlerinde meydana geldi.
Alınan bilgilere göre, yanında kimsenin olmadığı sırada serinlemek amacıyla su birikintisine giren Mustafa Durdu, çıkamayarak boğuldu. Uzun bir süre haber alınamayan Durdu'ya ait elbiselerin su birikintisi yanında bulunması üzerine köylüler, kendi çabalarıyla genç adamı aramaya başladı. Ancak başarılı olamayınca jandarma ve AFAD'dan yardım istendi.
Olay yerine sevk edilen arama kurtarma ve dalgıç ekiplerinin çabaları sonucunda Mustafa Durdu'nun cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Bu üzücü olay, genç yaşta hayatını kaybeden bir fiziksel engelli gencin ailesini ve çevresini derin bir üzüntüye boğdu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.