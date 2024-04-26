Engelli çiftin ev inşaatına destek bekleyişi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Çiğdem ve Orhan Dağdeviren çifti, geçen yıl attıkları ev temelini tamamlamak için yetkililerden ve duyarlı vatandaşlardan destek bekliyor.

Bedensel engelli olan ve tekerlekli sandalyeye mahkum bir hayat süren çift, kendi evlerine kavuşmayı hayal ediyor.

Çevreli Küme Evleri'nde yaşayan çift, 2022 yılında evlendikten sonra kendi evlerini inşa etmek istediler. Ancak maddi imkansızlıklar yüzünden temel attıkları evlerini tamamlayamadılar. Şimdi, evlerine yerleşmek için yetkililerden ve yardımsever vatandaşlardan destek bekliyorlar.

Çiğdem Dağdeviren, yaşadıkları sıkıntıları şu sözlerle dile getirdi:

"Kaldığımız dairede hem kiramız arttı hem de giriş çıkışları bizim için sıkıntılıydı. Köye geldik, kaynımın evinde kalıyoruz. Onların evinin giriş çıkışı da bizim için rahatsız edici. Biz geldik bir temel attık. Malzemelerin bir kısmını borçla aldık, bir kısmı için de hayırseverler yardımcı oldu. Temeli attık ama geçen seneden beri bu temel böyle. İkimizin de engelli maaşı çok düşük. Destek bekliyoruz."

Temel attıkları ev inşaatının ikinci yılına gireceğini ve malzemelerin büyük kısmını borçla aldıklarını belirten Orhan Dağdeviren ise,

"Zor durumdayız, sıkıntıdayız. İmkanlarımız yok. Tek gelirimiz engelli maaşımız. Onunla da bir şey yapılmıyor. Geçen seneden beri abimin evindeyiz. İçeri girmek, dışarı çıkmak bizim için çok sıkıntılı. Milletimiz bize destek olursa çok seviniriz."

şeklinde konuştu.

Çiftin bu çağrısı, evlerini tamamlamak ve rahat bir yaşam sürmek isteyen birçok kişinin duyarlılığını ve desteğini bekliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı