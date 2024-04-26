İsias Otel Davası: Yeni bilirkişi raporu istenmesine karar verildi

Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen İsias Otel davasının 2. duruşmasında, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilirken, tutuksuz sanıkların adli kontrolünün sürdürülmesine karar verildi.

Mahkeme ayrıca, yeni bir bilirkişi raporu talebinde bulunarak dosyanın ilerlemesi için adımlar attı. Dava sürecinin devamı için 12 Haziran 2024 tarihinde yeni bir duruşma belirlendi.

Ancak duruşma sırasında yaşanan gerginlik dikkat çekti. KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile sanık avukatı Fuat Göktaş arasında yaşanan tartışma, salonda gerilim yarattı. Göktaş'ın, savunmasında Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi raporlarına itiraz ederek, usule uygun alınmadığı ve testlerin düzgün yapılmadığını iddia etmesi üzerine, Başbakan Üstel, avukata "Yalan söylüyorsun, sözlerini geri al" şeklinde tepki gösterdi.

Gerginlik mahkeme başkanının uyarısıyla yatıştırılmaya çalışıldı. Mahkeme, tarafları sakin olmaya davet ederek, duruşmanın düzenini bozmamaları gerektiğini vurguladı.

Duruşmada tutuklu sanıkların savunmaları da dikkat çekti. Otelin sahibi Ahmet Bozkurt, yapılan suçlamaları reddederken, diğer tutuklu sanıklar da suçsuz olduklarını iddia etti.

Dava sürecinde yaşanan gerginlik ve iddialar, kamuoyunda geniş yankı uyandırmaya devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı